Published on May 14, 2018 10:09 am

1 / 11 मिलिंद सोमान और अंकिता कंवर बॉलीवुड के मोस्ट एंडेवचर्स कपल्स में से एक हैं। फिलहाल यह नया-नवेला जोड़ा इन दिनों हनीमून पर है। हनीमून पर भी मिलिंद और अंकिता का फिटनेस जुनून नहीं भूले, दोनों समंदर किनारे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिलिंद के साथ अंकिता भी फिटनेस को लेकर काफी जागरुक है। हनीमून के बाद मिलिंद ने अंकिता के साथ 10 किलोमीटर की वॉक थी। हनीमून की तस्वीरों को अंकिता और मिलिंद ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। शेयर की गई तस्वीरों में एक तस्वीर में मिलिंद ने कैप्शन लिखा, पहली सुबह इस खूबसूरत मौई में। 12k दौड़ा Kapalua beach तक और इस बीच को सबसे खूबसूरत बीच का वोट देता हूं। मिलिंद और अंकिता शादी के बाद तुरंत हनीमून पर नहीं गए उन्होंने शादी में आए हर मेहमान के नाम एक पेड़ लगाया। जिसके बाद वह काफी चर्चा में रहे थे। (फोटो सोर्स- Milind soman/ankita konwar instagram)

2 / 11 मिलिंद सोमान और अंकिता कंवर रनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।

3 / 11 अंकिता कंवर।

4 / 11 बीच किनारे बैठी हुई नजर आ रही हैं अंकिता कंवर।

5 / 11 अंकिता कंवर।

6 / 11 अंकिता कंवर बीच किनारे दौड़ती हुई नजर आ रही हैं।

7 / 11 मिलिंद सोमान हनीमून पर भी फिटनेस पर काफी ध्यान दे रहे हैं।

8 / 11 मिलिंद सोमान।

9 / 11 बीच किनारे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं मिलिंद सोमान।

10 / 11 बीच किनारे पोज देते मिलिंद सोमान।