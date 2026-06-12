रोमांस, हॉरर और पॉलिटिकल ड्रामा का तड़का, इस वीकेंड थिएटर में देखें ये शानदार फिल्में, देखें लिस्ट
इस वीकेंड सिनेमाघरों में हर उम्र और हर पसंद के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। चाहे आप रोमांटिक कॉमेडी देखना चाहते हों, राजनीतिक ड्रामा का आनंद लेना चाहते हों या फिर हॉरर और थ्रिलर का रोमांच महसूस करना चाहते हों, इस वीकेंड रिलीज हुई फिल्में आपके लिए कई शानदार विकल्प लेकर आई…
अगर आप इस वीकेंड सिनेमाघर जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए मनोरंजन का भरपूर खजाना तैयार है। रोमांस, कॉमेडी, राजनीति, थ्रिलर और हॉरर जैसी अलग-अलग शैलियों की कई बड़ी फिल्में इस सप्ताह बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही हैं। आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में जो इस वीकेंड आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकती हैं। (Still From Film)
बैकरूम्स हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए बैकरूम्स इस वीकेंड की सबसे रोमांचक रिलीज मानी जा रही है। इंटरनेट पर वायरल हुए ‘बैकरूम्स’ कॉन्सेप्ट पर आधारित यह फिल्म डर और रहस्य से भरपूर अनुभव देने का दावा करती है। युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता पहले से ही काफी देखने को मिल रही है। (Still From Film)
भारत भाग्य विधाता कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता राजनीति और राष्ट्रवाद के विषयों पर आधारित फिल्म है। कहानी में नेतृत्व, शासन व्यवस्था और राष्ट्रीय पहचान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है। फिल्म के विषय और कंगना की भूमिका को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी चर्चा हो रही है। (Still From Film)
गवर्नर मनोज बाजपेयी अभिनीत गवर्नर इस सप्ताह की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। यह एक राजनीतिक ड्रामा है, जिसमें सत्ता, समाज और नेतृत्व से जुड़े मुद्दों को प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। अपनी दमदार अभिनय क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले मनोज बाजपेयी से दर्शकों को इस फिल्म में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। (Still From Film)
है जवानी तो इश्क होना है बॉलीवुड की नई रिलीज है जवानी तो इश्क होना है में वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। डेविड धवन के निर्देशन में बनी यह फिल्म रोमांस, कॉमेडी और पारिवारिक मनोरंजन का शानदार मिश्रण पेश करती है। गलतफहमियों और मजेदार घटनाओं से भरी यह फिल्म पूरे परिवार के साथ देखने के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। (Still From Film)
मैं वापस आऊंगा इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी मेन वापस आऊंगा इस महीने की सबसे बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्मों में गिनी जा रही है। फिल्म की कहानी को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इम्तियाज अली की भावनात्मक और गहरी कहानियों को देखते हुए दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। यह फिल्म रिश्तों और जीवन के जटिल पहलुओं को नए अंदाज में पेश कर सकती है। (Still From Film)
ऑब्सेशन साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद करने वाले दर्शकों के लिए ऑब्सेशन एक दिलचस्प विकल्प है। यह फिल्म जुनून, इच्छा और मानसिक संघर्ष की कहानी को रहस्य और सस्पेंस के साथ प्रस्तुत करती है। कहानी दर्शकों को अंत तक बांधे रखने का वादा करती है। (Still From Film)
स्टार वॉर्स: द मंडलोरियन एंड ग्रोगु हॉलीवुड और स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों के लिए स्टार वॉर्स: द मांडलोरियन एंड ग्रोगु एक खास तोहफा है। डिज्नी+ की लोकप्रिय सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाते हुए यह फिल्म डिन जारिन और ग्रोगु के नए रोमांचक सफर को दिखाती है। साइंस फिक्शन और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए यह फिल्म शानदार अनुभव साबित हो सकती है। (Still From Film) (यह भी पढ़ें: 12 जून को बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश, एक साथ रिलीज होंगी 9 बड़ी फिल्में)