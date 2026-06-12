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स्टार वॉर्स: द मंडलोरियन एंड ग्रोगु

हॉलीवुड और स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों के लिए स्टार वॉर्स: द मांडलोरियन एंड ग्रोगु एक खास तोहफा है। डिज्नी+ की लोकप्रिय सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाते हुए यह फिल्म डिन जारिन और ग्रोगु के नए रोमांचक सफर को दिखाती है। साइंस फिक्शन और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए यह फिल्म शानदार अनुभव साबित हो सकती है। (Still From Film)

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