हॉरर फिल्में हमेशा ही दर्शकों के दिलों की धड़कन बढ़ा देती हैं। लेकिन कुछ हॉरर फिल्में इतनी डरावनी और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती हैं कि उन्हें अकेले देखना मुश्किल होता है। अगर आप हॉरर मूवीज के शौकीन हैं, तो ये 10 फिल्में आपके लिए एक थ्रिलिंग, लेकिन डरावना अनुभव साबित हो सकती हैं। (Stills From Films)