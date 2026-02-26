साइकोलॉजिकल और सुपरनेचुरल हॉरर, ये फिल्में हैं इतनी डरावनी कि अकेले देखने की नहीं करेंगे हिम्मत
Scariest Films: ये फिल्में न केवल डरावनी हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी चैलेंजिंग हैं। अकेले देखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर आप हॉरर फिल्में देखने का मजा लेना चाहते हैं, तो दोस्तों या परिवार के साथ देखें।
February 26, 2026 09:33 IST
हॉरर फिल्में हमेशा ही दर्शकों के दिलों की धड़कन बढ़ा देती हैं। लेकिन कुछ हॉरर फिल्में इतनी डरावनी और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती हैं कि उन्हें अकेले देखना मुश्किल होता है। अगर आप हॉरर मूवीज के शौकीन हैं, तो ये 10 फिल्में आपके लिए एक थ्रिलिंग, लेकिन डरावना अनुभव साबित हो सकती हैं। (Stills From Films)
Final Destination: Bloodlines (2025) इस सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म में एक कॉलेज छात्रा अपनी दादी की डरावनी भविष्यवाणी का सामना करती है। उसे चेताया जाता है कि मृत्यु उसके परिवार के पीछे है और उसे चक्र को तोड़ना होगा। (Still From Film)
Get Out (2017) यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जिसमें एक युवा अफ्रीकी-अमेरिकी अपनी सफेद प्रेमिका के परिवार से मिलने जाता है। शुरुआत में हल्की असुविधा महसूस होती है, लेकिन धीरे-धीरे उसे खतरनाक और चौंकाने वाले रहस्य पता चलते हैं, जो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। (Still From Film)
Heretic (2024) यह साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म दो युवा मिशनरियों की कहानी है, जो एक अजीब व्यक्ति के घर जाती हैं। जल्द ही उन्हें उस व्यक्ति की सच्ची और भयावह नीयत का सामना करना पड़ता है। (Still From Film)
Primate (2025)
इस नैचुरल हॉरर फिल्म में दोस्तों का ट्रॉपिकल वेकेशन अचानक जीवित रहने और प्राइमल डर की कहानी में बदल जाता है। फिल्म प्राकृतिक भय और इंसानी संघर्ष का रोमांचक मिश्रण पेश करती है। (Still From Film)
Sinister (2012) यह सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म एक ट्रू-क्राइम लेखक के इर्द-गिर्द घूमती है। अपने नए घर में वह भयानक होम मूवीज ढूंढता है, जो पुराने सीरियल किलर से जुड़ी होती हैं और उसके परिवार के लिए जानलेवा साबित होती हैं। (Still From Film)
Smile (2022) यह सुपरनेचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म एक थेरैपिस्ट की कहानी है। वह अपनी मरीज की अजीब आत्महत्या देखती है और जल्द ही उसे डरावनी और सुपरनैचुरल घटनाओं का सामना करना पड़ता है। (Still From Film)
Talk to Me (2022) इस ऑस्ट्रेलियन हॉरर फिल्म में कुछ किशोर एम्बाल्म्ड हाथ के माध्यम से आत्माओं से संपर्क करना सीखते हैं। मजा जल्दी ही भय में बदल जाता है जब किसी की गलती से शक्तिशाली और खतरनाक आत्माओं को बुला लिया जाता है। (Still From Film)
The Ugly Stepsister (2025) यह ब्लैक कॉमेडी बॉडी हॉरर फिल्म सौंदर्य और प्रतिस्पर्धा के खतरनाक खेल पर आधारित है। एल्विरा अपनी खूबसूरत सौतेली बहन के खिलाफ भयानक और खूनी उपाय अपनाती है, ताकि उसे बाहरी सुंदरता में जीत मिले। (Still From Film)
Together (2025) इस सुपरनेचुरल बॉडी हॉरर फिल्म में एक जोड़ा गांव में रहने आता है। वहां उन्हें एक अजीब और भयावह शक्ति का सामना करना पड़ता है, जो उनके जीवन, प्रेम और शरीर तक को खतरे में डाल देती है। (Still From Film)