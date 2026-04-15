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स्टूडेंट लाइफ सिर्फ किताबों और एग्जाम्स तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह दोस्ती, असफलताओं, सपनों और खुद को पहचानने का सबसे अहम दौर होता है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो न सिर्फ एंटरटेन करती हैं, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये फिल्में आपकी सोच बदल सकती हैं और आपको एक नई दिशा दे सकती हैं। (Stills From Films)