11 /11

Vaayai Moodi Pesavum

यह 2014 की सटायर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म एक अनोखे कॉन्सेप्ट पर आधारित है। एक ऐसी बीमारी फैलती है जो लोगों को बोलने से रोक देती है और सरकार बातचीत पर प्रतिबंध लगा देती है। फिल्म का मजेदार अंदाज, रोमांस और सोशल सटायर इसे बेहद एंटरटेनिंग बनाते हैं। अगर आप कुछ अलग और हल्का-फुल्का देखना चाहते हैं, तो यह फिल्म बढ़िया विकल्प है। यह Sun NXT पर उपलब्ध है। (Still From Film)

(यह भी पढ़ें: करियर को लेकर हैं कन्फ्यूज? ये 10 फिल्में देंगी नई दिशा और मोटिवेशन)