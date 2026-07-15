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Bird’s the Word

राउंडग्लास सस्टेन और अर्ली बर्ड के सहयोग से तैयार ‘बर्ड्स द वर्ड’ एक रोचक एक्सप्लेनर वीडियो सीरीज है, जो पक्षियों की दुनिया को आसान और दिलचस्प तरीके से समझाती है। इस सीरीज में बताया गया है कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, कैसे देखते और सुनते हैं, उनकी सूंघने की क्षमता कैसी होती है, वे क्या खाते हैं, कैसे संवाद करते हैं और उनके पंखों की संरचना कितनी अद्भुत होती है। छोटे लेकिन जानकारी से भरपूर एपिसोड जटिल वैज्ञानिक तथ्यों को बेहद सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यह सीरीज यूट्यूब पर देखी जा सकती है। (Photo Source: @RoundglassSustain/YouTube)