1 /11

भारत के सबसे सांस्कृतिक और कलात्मक राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल लंबे समय से फिल्मकारों की पसंदीदा लोकेशन रहा है। यहां की ऐतिहासिक इमारतें, पुरानी गलियां, हरे-भरे चाय बागान, दुर्गा पूजा की भव्यता और समृद्ध साहित्यिक विरासत फिल्मों को एक अलग ही पहचान देती हैं। आइए जानते हैं उन 10 बॉलीवुड फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बंगाल की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर बेहद खूबसूरती से पेश किया। (Stills From FIlms)