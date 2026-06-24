कोलकाता की पुरानी गलियों से लेकर दार्जिलिंग की वादियों तक, बंगाल की झलक देती हैं ये फिल्में
बंगाल केवल एक राज्य नहीं, बल्कि संस्कृति, इतिहास, कला और भावनाओं का संगम है। यही वजह है कि बॉलीवुड की कई यादगार फिल्मों ने इसकी खूबसूरती को अपनी कहानियों का अहम हिस्सा बनाया है। इन फिल्मों को देखकर दर्शक बंगाल की विरासत और आकर्षण को करीब से महसूस कर सकते हैं।
भारत के सबसे सांस्कृतिक और कलात्मक राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल लंबे समय से फिल्मकारों की पसंदीदा लोकेशन रहा है। यहां की ऐतिहासिक इमारतें, पुरानी गलियां, हरे-भरे चाय बागान, दुर्गा पूजा की भव्यता और समृद्ध साहित्यिक विरासत फिल्मों को एक अलग ही पहचान देती हैं। आइए जानते हैं उन 10 बॉलीवुड फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बंगाल की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर बेहद खूबसूरती से पेश किया। (Stills From FIlms)
बर्फी! (2012) रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा स्टारर इस फिल्म में दार्जिलिंग के चाय बागान, टॉय ट्रेन और पुराने कोलकाता की बारिश भरी सड़कों का खूबसूरत चित्रण देखने को मिलता है। (Still from Film)
बुलबुल (2020)उन्नीसवीं सदी के बंगाल की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म रहस्यमयी हवेलियों, घने जंगलों और खूबसूरत दृश्य संरचना के माध्यम से बंगाल के एक अलग और आकर्षक रूप को प्रस्तुत करती है। (Still from Film)
डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी! (2015) 1940 के दशक के कोलकाता को दर्शाती यह फिल्म पुरानी ट्राम लाइनों, बाजारों और ऐतिहासिक गलियों के जरिए शहर के रहस्यमयी और आकर्षक रूप को सामने लाती है। (Still from Film)
देवदास (2002) संजय लीला भंसाली की यह भव्य फिल्म बंगाल की जमींदारी संस्कृति, पारंपरिक लाल-पाड़ साड़ियों और दुर्गा पूजा की भव्यता को शानदार तरीके से दर्शाती है। (Still from Film)
गुंडे (2014) यह फिल्म पश्चिम बंगाल के औद्योगिक शहर आसनसोल और कोलकाता की सांस्कृतिक पहचान को दिखाती है। दुर्गा पूजा के रंग-बिरंगे दृश्यों ने फिल्म को और भी खास बना दिया। (Still from Film)
कहानी (2012) विद्या बालन अभिनीत यह थ्रिलर फिल्म कोलकाता को एक जीवंत किरदार की तरह पेश करती है। शहर की भीड़भाड़ वाली गलियां, पीली टैक्सियां और दुर्गा पूजा की भव्यता फिल्म को खास बनाती हैं। (Still from Film)
लूटेरा (2013) 1950 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म ग्रामीण बंगाल की शाही हवेलियों, हरे-भरे खेतों और शांत वातावरण को बेहद काव्यात्मक अंदाज में पेश करती है। (Still from Film)
परिणीता (2005) 1960 के दशक के कोलकाता पर आधारित यह फिल्म बंगाली संस्कृति, पारंपरिक घरों, गंगा किनारे की खूबसूरती और धुनुची नृत्य जैसे सांस्कृतिक तत्वों को जीवंत कर देती है। (Still from Film)
पीकू (2015) अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान खान की यह फिल्म उत्तर कोलकाता की पुरानी इमारतों, संकरी गलियों और हुगली नदी के घाटों की खूबसूरती को बेहद सादगी से दिखाती है। (Still from Film)