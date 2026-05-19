नेटफ्लिक्स पर छिपी हैं ये विजुअली स्टनिंग फिल्में, दिल को सुकून देने वाली कहानियों के साथ मिलेगा खूबसूरत सिनेमैटिक एक्सपीरियंस
Feel-Good Netflix Movies: अगर आप ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं जो आंखों को सुकून दें, दिल को हल्का करें और कुछ देर के लिए आपको खूबसूरत दुनिया में ले जाएं, तो नेटफ्लिक्स की ये हिडन जेम्स आपकी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर लें।
अगर आप ऐसी फिल्मों की तलाश में हैं जो आंखों को सुकून दें, खूबसूरत लोकेशंस दिखाएं और दिल को हल्का-फुल्का फील-गुड एहसास दें, तो नेटफ्लिक्स पर कई हिडन जेम्स मौजूद हैं। इन फिल्मों में न ज्यादा हिंसा है, न ही भारी-भरकम ड्रामा। शानदार विजुअल्स, ड्रीमी सिनेमैटोग्राफी और कम्फर्टिंग स्टोरीज इन फिल्मों को खास बनाती हैं। यहां देखिए ऐसी फिल्मों की लिस्ट, जिन्हें देखकर आपका मूड इंस्टैंटली बेहतर हो सकता है। (Still From Film)
बिग फिश बिग फिश फैंटेसी और इमोशनल स्टोरीटेलिंग का खूबसूरत मेल है। रंग-बिरंगे विजुअल्स और मैजिकल रियलिज़्म इसे विजुअली मेजमराइजिंग बनाते हैं। यह फिल्म इमैजिनेशन और इमोशंस से भरी ऐसी दुनिया दिखाती है, जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। (Still From Film)
एन्चांटेड अप्रैल इटली की खूबसूरत विला, ब्लूमिंग गार्डन्स और पीसफुल कंट्रीसाइड इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत हैं। चार महिलाओं की सेल्फ-हीलिंग जर्नी बेहद सूदिंग तरीके से दिखाई गई है। यह फिल्म स्लो सिनेमा और कैल्म स्टोरीटेलिंग पसंद करने वालों को जरूर पसंद आएगी। (Still From Film)
इटरनल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड यह फिल्म प्यार, यादों और बिछड़ने के दर्द को बेहद खूबसूरत और अनोखे अंदाज में दिखाती है। इटरनल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड में जोएल और क्लेमेंटाइन अपने टूटे रिश्ते की यादों को मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान जोएल को एहसास होता है कि वह अब भी क्लेमेंटाइन से प्यार करता है। फिल्म की ड्रीमी सिनेमैटोग्राफी, सर्रियल विजुअल्स और इमोशनल स्टोरीटेलिंग इसे विजुअली स्टनिंग बनाते हैं। (Still From Film)
जूली एंड जूलिया फूड लवर्स के लिए यह फिल्म किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। पेरिसियन किचन्स, डिलीशियस डिशेज और कोजी इंटीरियर्स फिल्म को बेहद वॉर्म और कम्फर्टिंग बनाते हैं। खाना बनाने के जरिए अपनी जिंदगी बदलने की इंस्पायरिंग कहानी इसे फील-गुड एक्सपीरियंस बनाती है। (Still From Film)
लीप ईयर आयरलैंड के ग्रीन लैंडस्केप्स और चार्मिंग विलेजेज फिल्म को बेहद रिफ्रेशिंग बनाते हैं। यह रोमांटिक कॉमेडी सिंपल कहानी के साथ कोजी और कम्फर्टिंग फील देती है। अगर आपको कंट्रीसाइड एस्थेटिक्स पसंद हैं, तो यह फिल्म जरूर देखें। (Still From Film)
मिस्टर बीन्स हॉलिडे अगर आप स्ट्रेस-फ्री और लाइटहार्टेड फिल्म देखना चाहते हैं, तो मिस्टर बीन्स हॉलिडे बेहतरीन ऑप्शन है। फ्रांस की कलरफुल स्ट्रीट्स, बीचेज और सीनिक कंट्रीसाइड फिल्म को विजुअली रिफ्रेशिंग बनाते हैं। मिस्टर बीन की इनोसेंट कॉमेडी पूरे समय चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। (Still From Film)
मिसेज हैरिस गोज टू पेरिस उन्नीस सौ पचास के दशक का पेरिस, डियोर फैशन और ड्रीमी विजुअल्स इस फिल्म को बेहद एलिगेंट बनाते हैं। एक साधारण महिला के बड़े सपनों की कहानी दिल को छू जाती है। पेरिस की गलियां और कूत्यूर फैशन लवर्स के लिए यह फिल्म किसी फेयरी टेल जैसी लगती है। (Still From Film)
परफेक्ट डेज टोक्यो की सिम्प्लिसिटी और एवरीडे लाइफ की ब्यूटी को बेहद शांत तरीके से दिखाने वाली यह फिल्म सोल-सूदिंग एक्सपीरियंस देती है। फिल्म का मिनिमलिस्टिक विजुअल स्टाइल और कैल्म स्टोरीटेलिंग आपको मेंटली रिलैक्स्ड फील करा सकता है। (Still From Film)
द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिट्टी यह फिल्म विजुअली सूदिंग मूवीज की लिस्ट में सबसे ऊपर आती है। वॉल्टर मिट्टी की ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवेंचर तक की जर्नी आइसलैंड, ग्रीनलैंड और हिमालय जैसे ब्रीथटेकिंग लोकेशंस के जरिए दिखाई गई है। फिल्म का हर फ्रेम पोस्टकार्ड जैसा खूबसूरत लगता है। अगर आपको ट्रैवल, सेल्फ-डिस्कवरी और पॉजिटिव वाइब्स पसंद हैं, तो यह फिल्म परफेक्ट चॉइस है। (Still From Film)
स्टार्डस्ट फैंटेसी और रोमांस का खूबसूरत मिक्स देखने के लिए स्टार्डस्ट शानदार फिल्म है। मैजिकल किंगडम, ग्लोइंग स्काईज और फेयरी-टेल स्टाइल विजुअल्स इसे विजुअली एंचांटिंग बनाते हैं। यह फिल्म एडवेंचर और रोमांस लवर्स दोनों को पसंद आएगी। (Still From Film)