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इटरनल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड

यह फिल्म प्यार, यादों और बिछड़ने के दर्द को बेहद खूबसूरत और अनोखे अंदाज में दिखाती है। इटरनल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड में जोएल और क्लेमेंटाइन अपने टूटे रिश्ते की यादों को मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान जोएल को एहसास होता है कि वह अब भी क्लेमेंटाइन से प्यार करता है। फिल्म की ड्रीमी सिनेमैटोग्राफी, सर्रियल विजुअल्स और इमोशनल स्टोरीटेलिंग इसे विजुअली स्टनिंग बनाते हैं। (Still From Film)