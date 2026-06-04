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See You At Work Tomorrow!

रिलीज डेट: 22 जून 2026

ऑफिस रोमांस पसंद करने वालों के लिए यह ड्रामा खास हो सकता है। कहानी एक ऐसी महिला कर्मचारी की है, जो सात साल से एक ही नौकरी में काम कर रही है और अपने करियर से निराश हो चुकी है। नए बदलाव की तलाश में वह एक सख्त और अनुशासनप्रिय बॉस के साथ काम करना शुरू करती है। शुरुआत में दोनों के बीच अक्सर बहस होती है, लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता दोस्ती और प्यार में बदलने लगता है। (Still From Series)