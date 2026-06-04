K-Drama फैंस नोट कर लें तारीख, जून में एंटरटेनमेंट का डोज बढ़ाने आ रहे हैं ये नए कोरियन ड्रामा, देखें लिस्ट
जून 2026 में रिलीज होने वाले K-Dramas दर्शकों को रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, सस्पेंस और भावनात्मक कहानियों का बेहतरीन मिश्रण देने वाले हैं। चाहे आप हल्के-फुल्के रोमांटिक शो पसंद करते हों या फिर रहस्य और थ्रिल से भरपूर कहानियां, इस महीने की रिलीज लिस्ट में हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद…
कोरियन ड्रामा (K-Drama) के फैंस के लिए जून 2026 बेहद खास रहने वाला है। इस महीने रोमांस, थ्रिलर, एक्शन, मेडिकल और सस्पेंस जैसे अलग-अलग जॉनर के कई दिलचस्प ड्रामे रिलीज हो रहे हैं। अगर आप अपनी वॉचलिस्ट अपडेट करने की सोच रहे हैं, तो ये नए K-Dramas आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आइए जानते हैं जून 2026 में रिलीज होने वाले प्रमुख K-Dramas के बारे में। (Still From Series)
Doctor On The Edge 1 जून 2026 रिलीज डेट: यह एक मेडिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसकी कहानी एक पब्लिक हेल्थ डॉक्टर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे एक दूरदराज के द्वीप पर काम करने के लिए भेजा जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक ऐसी नर्स से होती है, जिसके पास एक बड़ा रहस्य छिपा होता है। दोनों मिलकर गांववालों की मदद करते हैं और इस दौरान प्यार, करुणा और जिंदगी के कई अहम सबक सीखते हैं। (Still From Series)
Teach You A Lesson5 जून 2026 रिलीज डेट: यह एक एक्शन और स्कूल ड्रामा है। कहानी एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी (ERPA) के एक सुपरवाइजर की है, जिसे उन स्कूलों में भेजा जाता है जहां छात्रों की गुंडागर्दी, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन और अभिभावकों की अत्यधिक मांगें शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। यह ड्रामा शिक्षा प्रणाली की चुनौतियों और उन्हें सुधारने की कोशिशों को दर्शाता है। (Still From Series)
The Lie We Lived In5 जून 2026 रिलीज डेट: थ्रिलर और रोमांस का अनोखा मिश्रण पेश करने वाला यह ड्रामा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की कहानी बताता है, जिसे एक युवक की हत्या का काम सौंपा जाता है। लेकिन उसकी योजना तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात एक मिलनसार जासूस से होती है। धीरे-धीरे दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनता है जो कई खतरनाक और अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म देता है। (Still From Series)
See You At Work Tomorrow! 22 जून 2026 रिलीज डेट: ऑफिस रोमांस पसंद करने वालों के लिए यह ड्रामा खास हो सकता है। कहानी एक ऐसी महिला कर्मचारी की है, जो सात साल से एक ही नौकरी में काम कर रही है और अपने करियर से निराश हो चुकी है। नए बदलाव की तलाश में वह एक सख्त और अनुशासनप्रिय बॉस के साथ काम करना शुरू करती है। शुरुआत में दोनों के बीच अक्सर बहस होती है, लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता दोस्ती और प्यार में बदलने लगता है। (Still From Series)
Notes From The Last Row26 जून 2026 रिलीज डेट: यह एक सस्पेंस ड्रामा है, जिसमें एक चिड़चिड़े साहित्य प्रोफेसर और असफल उपन्यासकार की कहानी दिखाई गई है। वह अपनी कक्षा के एक रहस्यमयी बैकबेंचर छात्र में असाधारण लेखन प्रतिभा खोजता है। दोनों के बीच शुरू हुए गुप्त राइटिंग सेशन धीरे-धीरे ऐसे घटनाक्रम में बदल जाते हैं, जो खतरनाक और अप्रत्याशित साबित होते हैं। (Still From Series)
Agent Kim Reactivated 26 जून 2026 रिलीज डेट: एक्शन और रिवेंज ड्रामा पसंद करने वाले दर्शकों के लिए यह ड्रामा एक रोमांचक विकल्प हो सकता है। कहानी एक पूर्व गुप्त एजेंट की है, जो अपनी पहचान छिपाकर एक सामान्य ऑफिस कर्मचारी के रूप में जीवन बिता रहा होता है। लेकिन जब उसकी बेटी अचानक लापता हो जाती है, तो उसे अपने पुराने खतरनाक जीवन में वापस लौटना पड़ता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वह दुश्मनों का सामना करता है और कई रहस्यों से पर्दा उठाता है। (Still From Series) (यह भी पढ़ें: ये 10 K-Drama आपको पहले एपिसोड से ही कर देंगे दीवाना, शो खत्म होने से पहले नहीं हटेगी स्क्रीन से नजर)