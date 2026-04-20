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द डेविल्स वियर्स प्राडा 2

सबसे पहले 1 मई 2026 को रिलीज होगी ‘द डेविल्स वियर्स प्राडा 2’। यह फिल्म एक बार फिर फैशन वर्ल्ड की चमक-दमक और पावर गेम को दिखाएगी। कहानी में एंडी और मिरांडा प्रीस्टली की वापसी होगी, जहां डिजिटल मीडिया के बदलते दौर में ‘रनवे’ मैगजीन के अस्तित्व की लड़ाई दिखाई जाएगी। (Still From Film)