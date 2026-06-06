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प्रथम विश्व युद्ध (World War I) मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक था। 1914 से 1918 तक चले इस युद्ध ने दुनिया की राजनीति, समाज और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। इस ऐतिहासिक घटना पर कई शानदार फिल्में बनाई गई हैं, जो युद्ध की भयावहता, सैनिकों के संघर्ष और मानवीय भावनाओं को पर्दे पर जीवंत करती हैं। अगर आप प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास को फिल्मों के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो ये छह फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। ये फिल्में न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि युद्ध के दर्दनाक सच से भी रूबरू कराती हैं। (Still From FIlm)