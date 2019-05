Updated on May 28, 2019 11:06 am

1 / 7 दीपिका कक्कड़ और शोएब अब्राहिम इन दिनों अपने मैरिटल स्टेटस को खूब एंजॉय कर रहे हैं। आए दिन दीपिका और शोएब अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं। दीपिका कक्कड़ अपने मायके तो कभी ससुराल की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। तो वहीं शोएब भी दीपिका और अपने परिवार के साथ प्यार भरी तस्वीरें जगजाहिर करते नजर आते हैं। हाल ही में शोएब ने इफ्तार के वक्त की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तस्वीरों में शोएब और दीपिका का पूरा परिवार साथ में बैठ कर अल्लाह की इबादत कर रह है और फिर सभी साथ में इफ्तार का आनंद लेते दिख रहे हैं। देखें तस्वीरें:- (सभी तस्वीरें शोएब और दीपिका के इंस्टाग्राम से ली गई हैं.)

2 / 7 दीपिका कक्कड़ और शोएब के दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। शादी के बाद दीपिका ने तो बिग बॉस सीजन 12 का खिताब भी अपने नाम किया।

3 / 7 ऐसे में दीपिका और शोएब को उनके फैन्स एक दूसरे के लिए बहुत लकी मानते हैं।

4 / 7 दीपिका और शोएब के फैन्स दोनों को प्यार से 'शोएका' कहकर पुकारते हैं

5 / 7 इतना ही नहीं दोनों के नाम से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर फैन्स ने की पेज भी बनाए हैं जिसका नाम उन्होंने शोएका रखा है।

6 / 7 दीपिका और शोएब ने ये तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पेज से शेयर की है।