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यह चर्चा तब तेज हुई जब ईशा रिखी की मां पूनम ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें दोनों पारंपरिक शादी के कपड़ों में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में परिवार के करीबी लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कोई निजी समारोह हो सकता है। (Photo Source: @poonamrikhi6/instagram)