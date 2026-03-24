सोशल मीडिया पर छाए बादशाह-ईशा रिखी के वेडिंग फोटो, वरमाला डालते और फेरे लेते आए नजर
रैपर Badshah एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका नया गाना नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियोज में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पंजाबी एक्ट्रेस Isha Rikhi से शादी कर ली है।
रैपर और सिंगर बादशाह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका नया गाना नहीं बल्कि उनकी कथित दूसरी शादी है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी से शादी कर ली है। (Photo Source: @poonamrikhi6/instagram)
इन वायरल तस्वीरों ने फैंस के बीच काफी हलचल मचा दी है। लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या ये तस्वीरें सच में शादी की हैं या किसी शूट का हिस्सा। हालांकि अब तक इस खबर की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है। (Photo Source: @poonamrikhi6/instagram)
यह चर्चा तब तेज हुई जब ईशा रिखी की मां पूनम ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें दोनों पारंपरिक शादी के कपड़ों में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में परिवार के करीबी लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कोई निजी समारोह हो सकता है। (Photo Source: @poonamrikhi6/instagram)
तस्वीरों में बादशाह ब्राउन या ऑलिव ग्रीन कुर्ता और गोल्डन साफा पहने दिख रहे हैं, जबकि ईशा रिखी लाल रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आ रही हैं। कुछ फोटो और वीडियो में दोनों एक-दूसरे को वरमाला पहनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे शादी की अटकलें और तेज हो गई हैं। (Photo Source: @poonamrikhi6/instagram)
ईशा की मां ने इन तस्वीरों के साथ ‘God bless you’ लिखकर पोस्ट किया, जिसने इस खबर को और हवा दे दी। सोशल मीडिया पर फैंस और फॉलोअर्स लगातार इस जोड़ी को बधाइयां दे रहे हैं, हालांकि अभी तक दोनों सितारों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। (Photo Source: @poonamrikhi6/instagram)
ईशा रिखी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ‘जट्ट और जूलियट’ से की थी और इसके बाद ‘हैप्पी गो लक्की’ और ‘अरदास’ जैसी फिल्मों में काम कर अपनी पहचान बनाई। (Photo Source: @poonamrikhi6/instagram)
इसके अलावा ईशा ने बॉलीवुड फिल्म ‘नवाबजादे’ में भी काम किया है, जिसमें उनके साथ राघव जुयाल, पुनीत पाठक और धर्मेश येलांदे नजर आए थे। वह कई म्यूजिक वीडियो का भी हिस्सा रह चुकी हैं। (Photo Source: @poonamrikhi6/instagram)
वहीं बादशाह की पर्सनल लाइफ पहले भी चर्चा में रही है। उनकी पहली शादी जैस्मीन मसीह से हुई थी, लेकिन दोनों ने साल 2020 में अलग होने का फैसला लिया। उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम जेसेमी ग्रेस मसिह सिंह है। (Photo Source: @poonamrikhi6/instagram)
एक इंटरव्यू में बादशाह ने अपने तलाक के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए अलग होने का फैसला लिया। आज भी दोनों मिलकर अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं। फिलहाल, बादशाह और ईशा रिखी की शादी को लेकर स्थिति साफ नहीं है। फैंस अब बेसब्री से दोनों की ओर से ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं, ताकि इन वायरल तस्वीरों की सच्चाई सामने आ सके। (Photo Source: @poonamrikhi6/instagram)
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