'रहना है तेरे दिल में' एक्ट्रेस दिया मिर्जा Miss Asia Pacific टाइटल से नवाजी जा चुकी हैं। वहीं ये खूबसूरत एक्ट्रेस पर्यावरण संरक्षण कोलेकर भी हमेशा सजग दिखी हैं और इस ओर अक्सर काम करती देखी जाती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस दिया मेलबर्न के एक इवेंट पर पहुंचीं। इस दौरान दिया क्रीम कलर की साड़ी पहने ट्रेडिशनल अवतार में इस इवेंट पर पहुंचीं। दिया इवेंट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। दिया की ये आइवरी साड़ी ड्रेस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन की गई थी। साड़ी के साथ दिया ने हल्का मेकअप और कापी सिंपल हेयर स्टाइल पिक किया था। इस दौरान दिया बहुत ही सोबर लग रही थीं। इस फंक्शन में दिया को the Woman of Substance and Green Crusader Award से नवाजा गया। देखें तस्वीरें (सभी तस्वीरें इंस्टाग्राम से ली गई हैं):-