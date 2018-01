बेटे सनी और बॉबी के साथ सालों बाद नजर आईं धर्मेंद्र की पहली पत्नी, देखिए परिवार की दूसरी तस्वीरें

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने हाल ही में अपने परिवार के ये पिक्चर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इस पिक्चर में बॉबी के साथ उनके बड़े भाई सनी, पिता धर्मेंद्र और मां प्रकाश कौर भी नजर आ रही हैं। प्रकाश कौर धर्मेंद्र के पहली पत्नी हैं और सामान्य तौर पर लाइम लाइट से दूर रहती हैं। पूरे परिवार ने नए साल का जश्न साथ में मनाया। इस पिक्चर को शेयर करते हुए बॉबी ने कैप्शन के तौर पर लिखा कि Happy new year. Love love love to all. आगे की स्लाइड्स में देखिए देओल परिवार से जुड़ी कुछ और तस्वीरें...