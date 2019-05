Updated on May 18, 2019 10:03 am

1 / 8 बॉलीवुड की स्टार दीपिका पादुकोण 17 मई को Cannes 2019 के रेड कार्पेट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पहुंचीं। ऐसे में दीपिका पादुकोण के आउटफिट को देखकर उनके फैन्स थोड़ा मायूस नजर आए। हालांकि कुछ फैन्स को दीपिका हर आउटफिट में बेहतर लगती हैं ऐसे में उन्हें दीपिका का ये अवतार भी पसंद आया। दीपिका पादुकोण ने इस इवेंट पर सी-ग्रीन कलर का लॉन्ग फैरी फ्लफी गाउन पहना हुआ था। इस गाउन के साथ दीपिका ने बन हेयरस्टाइल किया हुआ था। साथ ही फैबरिक का फ्लार सिर पर बनाया हुआ था। ऐसे में दीपिका को देख कर सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्ट करते नजर आए। दीपिका के कई सारे फैन्स थे जिन्होंने कहा कि 'दीपिका ये क्या पहन लिया?', तो कोई कहता दिखा - 'अरे यार दीपिका नाक कटवा दी तुमने।' इसके अलावा कोई कहता दिखा- 'और रहो रणवीर के साथ.. ऐसा तो होना ही था।' देखें दीपिका पादुकोण की कान्स 2019 की ये तस्वीरें:- (सभी तस्वीरें दीपिका के इंस्टा पोस्ट से ली गई हैं)

2 / 8 दीपिका के पति और बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह अकसर अपने फैन्स को अपने अतरंगी स्टाइल से चौंकाते रहते हैं। ऐसे में कई फैन्स दीपिका को उनके साथ रहने और उनके स्टाइल के टेस्ट में बदलाव को लेकर सवाल करते दिखे।

3 / 8 दीपिका पिछले दिनों मेट गाला 2019 इवेंट पर भी पहुंची थीं। वहां दीपिका ने डिजनी प्रिंसेस का रूप धारण किया था। हालांकि कुछ लोगों को उनका ये रूप बिलकुल पसंद नहीं आया था। लेकिन कुछ फैन्स को दीपिका इसमें अच्छी लगी थीं।

4 / 8 ऐसे में इस बार दीपिका के इस तोतिए रंग की ड्रेस पर भी कई सारे कमेंट्स आने लगे।

5 / 8 यूजर्स को दीपिका का ये अवतार बिलकुल नहीं भाया।

6 / 8 दीपिका के इंस्टा में लगी इन तस्वीरों के कमेंट बॉक्स पर निगेटिव कमेंट्स की भरमार छा गई।

7 / 8 फैन्स कहते नजर आए कि 'दीपिका ने तो नाक ही कटा दी'