Chetak Screen Awards 2026: ‘होमबाउंड’ बनी बेस्ट फिल्म, ‘धुरंधर’ का दबदबा, जानें किसे मिला कौन-सा खिताब
फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह Chetak Screen Awards 2026 में इस साल कई बड़ी फिल्मों और कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन किया। जहां एक ओर फिल्म Homebound ने बेस्ट फिल्म का खिताब अपने नाम किया, वहीं Dhurandhar ने टेक्निकल और क्रिएटिव कैटेगरी में दबदबा बनाए रखा।
चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 इस बार बॉलीवुड के लिए एक यादगार शाम साबित हुई, जहां साल की बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस अवॉर्ड नाइट में फिल्म Homebound ने बेस्ट फिल्म का खिताब अपने नाम किया, जबकि Dhurandhar ने कई तकनीकी कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा कायम रखा। वहीं Ranveer Singh और Yami Gautam Dhar जैसे सितारों ने अपने दमदार अभिनय के लिए बड़े अवॉर्ड जीते। इसके अलावा Saiyaara के गानों और नए कलाकारों ने भी इस शाम को खास बना दिया। आइए जानते हैं किसने जीता कौन-सा अवॉर्ड। (Express Photo)
Chetak Screen Awards 2026 में इस साल फिल्म Homebound ने बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड जीतकर सबसे बड़ा सम्मान अपने नाम किया। यह फिल्म अपनी कहानी और प्रस्तुतिकरण के लिए खास तौर पर सराही गई। (Express Photo)
बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड Aditya Dhar को फिल्म Dhurandhar के लिए मिला। उनकी निर्देशन स्टाइल और कहानी को प्रभावशाली तरीके से पेश करने की क्षमता ने जूरी को प्रभावित किया।
बेस्ट एक्टर (मेल) का खिताब Ranveer Singh ने Dhurandhar में अपने दमदार अभिनय के लिए जीता। उनके किरदार को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से सराहना मिली।
बेस्ट एक्टर (फीमेल) का अवॉर्ड Yami Gautam Dhar को फिल्म Haq में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया।
बेस्ट एडिटिंग का अवॉर्ड शिवकुमार वी. पनिक्कर को Dhurandhar के लिए मिला, जिन्होंने फिल्म को प्रभावशाली और सटीक गति दी। (Express Photo)
बेस्ट साउंड डिजाइन का अवॉर्ड बिश्वदीप चटर्जी को Dhurandhar के लिए मिला, जिनके काम ने फिल्म के अनुभव को और बेहतर बनाया। (Express Photo)
बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का अवॉर्ड विकाश नवलखा को Dhurandhar के लिए दिया गया, जिनकी विजुअल स्टाइल ने फिल्म को खास बनाया।
बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स का अवॉर्ड Envision VFX, Philm CGI, Resonance Digital, धृति रंजन साहू, विशाल त्यागी, रजा मोहम्मद शेख और गगन खोली की टीम को Dhurandhar के लिए मिला। (Express Photo)
बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का अवॉर्ड सैनी एस. जोहराय को Dhurandhar के लिए दिया गया, जिनकी सेट डिजाइनिंग ने फिल्म की दुनिया को जीवंत बनाया। (Express Photo)
बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवॉर्ड शाश्वत सचदेव को Dhurandhar के लिए मिला, जिनके संगीत ने फिल्म के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाया।
बेस्ट कोरियोग्राफी का अवॉर्ड विजय गांगुली को Dhurandhar के गाने ‘Shararat’ के लिए मिला। (Express Photo)
बेस्ट एक्शन का अवॉर्ड एजाज गुलाब, सी यंग ओह, यानिक बेन और रमजान बुलुत को Dhurandhar के लिए दिया गया। (Express Photo)
बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवॉर्ड स्मृति चौहान (Dhurandhar) और शीतल इकबाल शर्मा (Chhaava) ने साझा किया। (Express Photo)
बेस्ट हेयरस्टाइलिंग और मेकअप का अवॉर्ड प्रीतिशील सिंह डी’सूजा को Dhurandhar के लिए मिला। (Express Photo)
बेस्ट स्टोरी और स्क्रीनप्ले का अवॉर्ड बशारत पीर, नीरज घायवान और सुमित रॉय को फिल्म Homebound के लिए दिया गया। (Express Photo)
बेस्ट डायलॉग का अवॉर्ड Aditya Dhar को Dhurandhar के लिए मिला।
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ब्रेकथ्रू डेब्यू डायरेक्टर का अवॉर्ड शाजिया इकबाल को फिल्म Dhadak 2 के लिए दिया गया।
ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर (मेल) का अवॉर्ड अहान पांडे को फिल्म Saiyaara के लिए मिला।
ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर (फीमेल) का अवॉर्ड अनीत पड्डा को फिल्म Saiyaara के लिए दिया गया।
बेस्ट लिरिक्स का अवॉर्ड Gulzar को “Ul Julool Ishq” गाने के लिए मिला। (Express Archieve)
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल) का अवॉर्ड फहीम अब्दुल्ला को Saiyaara के टाइटल ट्रैक के लिए मिला।
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल) का अवॉर्ड Shreya Ghoshal को Saiyaara के टाइटल ट्रैक के लिए दिया गया।
बेस्ट सॉन्ग का अवॉर्ड Saiyaara के टाइटल ट्रैक को मिला, जिसे तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अर्सलान निजामी ने बनाया। (Express Photo)
बेस्ट स्क्रिप्ट – OTT फिल्म का अवॉर्ड करण तेजपाल, गौरव धींगरा और स्वप्निल साल्कर को फिल्म Stolen के लिए मिला। (Express Photo)
बेस्ट एक्टर (मेल) – OTT का अवॉर्ड Abhishek Banerjee को Stolen के लिए दिया गया। (Express Photo)
बेस्ट एक्टर (फीमेल) – OTT का अवॉर्ड Sanya Malhotra को फिल्म Mrs. के लिए मिला। (Express Photo)
बेस्ट डायरेक्टर – OTT का अवॉर्ड करण तेजपाल को Stolen के लिए दिया गया। (Express Photo)
बेस्ट OTT फिल्म का अवॉर्ड Stolen को मिला। (Express Photo)
सपोर्टिंग एक्टर (मेल) का अवॉर्ड Akshaye Khanna को Dhurandhar के लिए मिला।
सपोर्टिंग एक्टर (फीमेल) का अवॉर्ड शालिनी वत्सा को Homebound के लिए दिया गया। (Express Photo)
बेस्ट फिल्म (जेंडर सेंसिटिविटी) का अवॉर्ड Haq को मिला।
Courage in Cinema अवॉर्ड Sitaare Zameen Par की टीम को दिया गया। (Express Photo)