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चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 इस बार बॉलीवुड के लिए एक यादगार शाम साबित हुई, जहां साल की बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस अवॉर्ड नाइट में फिल्म Homebound ने बेस्ट फिल्म का खिताब अपने नाम किया, जबकि Dhurandhar ने कई तकनीकी कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा कायम रखा। वहीं Ranveer Singh और Yami Gautam Dhar जैसे सितारों ने अपने दमदार अभिनय के लिए बड़े अवॉर्ड जीते। इसके अलावा Saiyaara के गानों और नए कलाकारों ने भी इस शाम को खास बना दिया। आइए जानते हैं किसने जीता कौन-सा अवॉर्ड। (Express Photo)