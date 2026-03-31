Chetak Screen Awards 2026: जानिए बेस्ट डायलॉग के लिए किसे मिला नॉमिनेशन, वरुण ग्रोवर और नीरज घायवान समेत कई बड़े नाम शामिल
Best Dialogue Nominees: इस साल बेस्ट डायलॉग कैटेगरी में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी नॉमिनीज अपने-अपने अंदाज में बेहतरीन लेखन के लिए जाने जाते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 5 अप्रैल को किसके नाम यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड होता है।
मुंबई में 5 अप्रैल को होने वाले चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 से पहले अलग-अलग कैटेगरी के नॉमिनेशन चर्चा में हैं। इसी कड़ी में बेस्ट डायलॉग कैटेगरी के लिए नामांकित लेखकों की लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें इंडस्ट्री के कई चर्चित और प्रतिभाशाली नाम शामिल हैं। डायलॉग किसी भी फिल्म की जान होते हैं, जो कहानी को दर्शकों के दिल तक पहुंचाते हैं। इस साल भी कई फिल्मों के दमदार संवादों ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है, जिसके चलते इन लेखकों को नॉमिनेशन मिला है। चलिए जानते हैं बेस्ट डायलॉग के लिए नॉमिनेशन पाने वाले नाम-
(Stills From Films)
आदित्य धर – फिल्म ‘धुरंधर’ आदित्य धर को उनकी फिल्म धुरंधर के लिए नामांकन मिला है। उनके संवादों में देशभक्ति और भावनाओं का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है, जो दर्शकों को गहराई से जोड़ता है। (Still From Film)
रेशु नाथ – फिल्म ‘हक’ रेशु नाथ ने हक में सामाजिक मुद्दों को इंप्रेसिव डायलॉग्स के जरिए पेश किया है, जिसके लिए उन्हें इस कैटेगरी में जगह मिली है। (Still From Film)
सुभाष कपूर – फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ कोर्टरूम ड्रामा और व्यंग्य से भरपूर जॉली एलएलबी 3 के लिए सुभाष कपूर को नॉमिनेशन मिला है। उनके डायलॉग्स हमेशा की तरह तीखे और मनोरंजक हैं। (Still From Film)
नीरज घायवान, वरुण ग्रोवर और श्रीधर दुबे – फिल्म ‘होमबाउंड’ इस तिकड़ी ने होमबाउंड में इमोशनल और रियलिस्टिक डायलॉग्स लिखे हैं, जो कहानी को गहराई देते हैं। (Still From Film)
वरुण ग्रोवर और शोएब जुल्फी नजीर – फिल्म ‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव’ सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव के लिए वरुण ग्रोवर और शोएब जुल्फी नजीर को नामांकन मिला है। उनके संवादों में ह्यूमर और रियल लाइफ टच देखने को मिलता है। (Still From Film)