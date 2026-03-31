1 /7

मुंबई में 5 अप्रैल को होने वाले चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 से पहले अलग-अलग कैटेगरी के नॉमिनेशन चर्चा में हैं। इसी कड़ी में बेस्ट डायलॉग कैटेगरी के लिए नामांकित लेखकों की लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें इंडस्ट्री के कई चर्चित और प्रतिभाशाली नाम शामिल हैं। डायलॉग किसी भी फिल्म की जान होते हैं, जो कहानी को दर्शकों के दिल तक पहुंचाते हैं। इस साल भी कई फिल्मों के दमदार संवादों ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है, जिसके चलते इन लेखकों को नॉमिनेशन मिला है। चलिए जानते हैं बेस्ट डायलॉग के लिए नॉमिनेशन पाने वाले नाम-

(Stills From Films)