1 /7

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन 5 अप्रैल को मुंबई में होने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह से पहले अलग-अलग कैटेगरी के नॉमिनेशन सामने आ चुके हैं। इसी कड़ी में बेस्ट हेयरस्टाइलिंग और मेक-अप कैटेगरी के नॉमिनीज की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस साल इस कैटेगरी में इंडस्ट्री के कई जाने-माने मेक-अप और हेयर आर्टिस्ट्स को उनके शानदार काम के लिए नॉमिनेट किया गया है। चलिए जानते हैं किन कलाकारों को नॉमिनेशन मिला है। (Stills From Films)