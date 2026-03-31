Chetak Screen Awards 2026: हेयरस्टाइलिंग और मेक-अप में चमके ये टैलेंटेड आर्टिस्ट, देखें पूरी नॉमिनी लिस्ट
Hairstyling & Make-Up Nominees: फिल्म इंडस्ट्री में हेयरस्टाइलिंग और मेक-अप का योगदान बेहद महत्वपूर्ण होता है, जो किसी भी किरदार को असली रूप देने में अहम भूमिका निभाता है। चलिए जानते हैं इस साल इस कैटेगरी में किन्हें उनके शानदार काम के लिए नॉमिनेट किया गया है।
चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन 5 अप्रैल को मुंबई में होने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह से पहले अलग-अलग कैटेगरी के नॉमिनेशन सामने आ चुके हैं। इसी कड़ी में बेस्ट हेयरस्टाइलिंग और मेक-अप कैटेगरी के नॉमिनीज की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस साल इस कैटेगरी में इंडस्ट्री के कई जाने-माने मेक-अप और हेयर आर्टिस्ट्स को उनके शानदार काम के लिए नॉमिनेट किया गया है। चलिए जानते हैं किन कलाकारों को नॉमिनेशन मिला है। (Stills From Films)
छावा (Chhaava) श्रीकांत देसाई को फिल्म छावा में उनके बेहतरीन हेयरस्टाइलिंग और मेक-अप के काम के लिए इस प्रतिष्ठित कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। उनके काम ने किरदारों को जीवंत बनाने में अहम भूमिका निभाई। (Still From Film)
धुरंधर (Dhurandhar) फिल्म धुरंधर में शानदार मेक-अप डिजाइन के लिए प्रीतीशील सिंह डी’सूजा को भी इस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। उनके काम की इंडस्ट्री में काफी सराहना हुई है। (Still From Film)
होमबाउंड (Homebound) ख्याति मल्होत्रा ने फिल्म होमबाउंड में अपने क्रिएटिव हेयर और मेक-अप स्टाइल से दर्शकों का ध्यान खींचा, जिसके चलते उन्हें इस अवॉर्ड के लिए नामित किया गया। (Still From Film)
इमरजेंसी (Emergency) फिल्म इमरजेंसी में पीरियड लुक को बखूबी पेश करने के लिए एलिजाबेथ लॉसन जाइस और धनंजय एम. प्रजापत को नॉमिनेशन मिला है। (Still From Film)
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव (Superboys of Malegaon) तरन्नुम खान, अवन कॉन्ट्रैक्टर और डियान कमिसेरियट को फिल्म सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव में उनके बेहतरीन मेक-अप और हेयरस्टाइलिंग के लिए इस कैटेगरी में जगह मिली है। (Still From Film)
5 अप्रैल को होगा विजेता का ऐलान अब सभी की नजरें 5 अप्रैल पर टिकी हैं, जब मुंबई में आयोजित होने वाले इस अवॉर्ड शो में विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे। बेस्ट हेयरस्टाइलिंग और मेक-अप कैटेगरी में कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। (Still From Film)