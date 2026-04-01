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चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन 5 अप्रैल को मुंबई में होने जा रहा है। The Indian Express Group द्वारा स्थापित ये अवॉर्ड्स भारत के सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद फिल्म सम्मानों में गिने जाते हैं, जहां कला को उसकी गुणवत्ता, निष्पक्षता और सम्मान के आधार पर सराहा जाता है। इस बार भी कई दमदार फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में नामांकन मिला है। जेंडर सेंसिटिविटी (लैंगिक संवेदनशीलता) जैसी महत्वपूर्ण थीम को केंद्र में रखते हुए बनी फिल्मों को सम्मानित करने के लिए ‘बेस्ट फिल्म फॉर जेंडर सेंसिटिविटी’ कैटेगरी में पांच फिल्मों को नॉमिनेट किया गया है। आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में-

(Stills From Films)