Chetak Screen Awards 2026: Dhadak 2 से Mrs तक, इन फिल्मों को मिला जेंडर सेंसिटिविटी कैटेगरी में नॉमिनेशन
Gender Sensitivity Nominees: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 को आप LIVE YouTube, Sony Entertainment Television और Sony LIV पर देख सकते हैं। यह अवॉर्ड्स न सिर्फ बेहतरीन फिल्मों को सम्मानित करते हैं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाले सिनेमा को भी पहचान देते हैं।
चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन 5 अप्रैल को मुंबई में होने जा रहा है। The Indian Express Group द्वारा स्थापित ये अवॉर्ड्स भारत के सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद फिल्म सम्मानों में गिने जाते हैं, जहां कला को उसकी गुणवत्ता, निष्पक्षता और सम्मान के आधार पर सराहा जाता है। इस बार भी कई दमदार फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में नामांकन मिला है। जेंडर सेंसिटिविटी (लैंगिक संवेदनशीलता) जैसी महत्वपूर्ण थीम को केंद्र में रखते हुए बनी फिल्मों को सम्मानित करने के लिए ‘बेस्ट फिल्म फॉर जेंडर सेंसिटिविटी’ कैटेगरी में पांच फिल्मों को नॉमिनेट किया गया है। आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में-
(Stills From Films)
धड़क 2 (Dhadak 2) सामाजिक मुद्दों और रिश्तों के जटिल पहलुओं को उजागर करने वाली ‘धड़क 2’ को इस कैटेगरी में जगह मिली है। फिल्म में जेंडर और समाज के बीच के टकराव को संवेदनशील तरीके से दिखाया गया है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। (Still From Film)
हक (Haq) ‘हक’ एक ऐसी फिल्म है जो महिलाओं के अधिकार और बराबरी की लड़ाई को मजबूती से सामने लाती है। कहानी में जेंडर आधारित असमानताओं और संघर्षों को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। (Still From Film)
ह्यूमन्स इन द लूप (Humans in the Loop) यह फिल्म आधुनिक समाज और टेक्नोलॉजी के बीच जेंडर के बदलते आयामों को दिखाती है। ‘ह्यूमन्स इन द लूप’ में संवेदनशील विषयों को नए नजरिए से पेश किया गया है, जो इसे खास बनाता है। (Still From Film)
मिसेज (Mrs) ‘मिसेज’ एक महिला की पहचान, उसकी इच्छाओं और समाज में उसकी भूमिका पर गहराई से प्रकाश डालती है। फिल्म में जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चुनौती दी गई है और महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया गया है। (Still From Film)
द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली (The Great Shamsuddin Family) यह फिल्म पारिवारिक ढांचे के भीतर जेंडर रोल्स और रिश्तों की जटिलताओं को दिखाती है। कहानी में हास्य और संवेदनशीलता का संतुलन है, जो इसे दर्शकों के करीब लाता है। (Still From Film)