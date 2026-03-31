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इस साल के नॉमिनीज में शाश्वत सचदेव और सैयारा की टीम ने अपने बेहतरीन संगीत और धुनों से दर्शकों का दिल जीता है। अब फैंस बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 5 अप्रैल को मुंबई में होने वाले अवॉर्ड्स में इन गानों में से कौन सा गाना जीत का ताज पहनता है। (Still From Film)