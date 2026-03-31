Chetak Screen Awards 2026: Dhurandhar और Saiyaara के गानों ने मचाई धूम, देखें बेस्ट सॉन्ग नॉमिनेशन
Best Song Nominees: इस साल की नॉमिनेशन लिस्ट संगीत प्रेमियों के लिए खास है, क्योंकि इसमें अलग-अलग शैलियों और आवाजों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। अब फैन्स को इंतजार है 5 अप्रैल का, जब मुंबई में आयोजित इस भव्य समारोह में विजेताओं की घोषणा होगी।
मुंबई में 5 अप्रैल को होने वाले चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 से पहले, बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में इस साल की नॉमिनीज का ऐलान कर दिया गया है। इस कैटेगरी में दो प्रमुख फिल्मों धुरंधर और सैयारा को कई नामांकन मिले हैं। चलिए जानते हैं बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी के नॉमिनीज की पूरी लिस्ट-
(Stills From Films)
शाश्वत सचदेव और चरणजीत आहूजा को बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में नामांकन मिला। (Still From Film) धुरंधर की ओर से: धुरंधर का टाइटल ट्रैक –
‘गहरा हुआ’ – शाश्वत सचदेव को इस गाने के लिए बेस्ट सॉन्ग में नामांकित किया गया। (Still From Film)
तानिश्क बागची, फहीम अब्दुल्लाह और अरसलान निज़ामी को बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में नामांकित किया गया। (Still From Film) सैयारा की ओर से: सैयारा का टाइटल ट्रैक –
‘बरबाद’ – द रिष को इस गाने के लिए नामांकन मिला। (Still From Film)
‘हमसफर’ – साचेत-परंपरा को इस गाने के लिए बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में चुना गया। (Still From Film)
इस साल के नॉमिनीज में शाश्वत सचदेव और सैयारा की टीम ने अपने बेहतरीन संगीत और धुनों से दर्शकों का दिल जीता है। अब फैंस बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 5 अप्रैल को मुंबई में होने वाले अवॉर्ड्स में इन गानों में से कौन सा गाना जीत का ताज पहनता है। (Still From Film)