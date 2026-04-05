Chetak Screen Awards 2026: रेड कार्पेट पर छाईं ये एक्ट्रेसेस, नीता अंबानी के साड़ी ने खींचा सबका ध्यान
Chetak Screen Awards 2026: द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा शुरू किए गए चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने शिरकत किया। इस दौरान आलिया भट्ट से लेकर नीता अंबानी लाइमलाइट चुराती नजर आईं।
Updated: April 5, 2026 23:16 IST
द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा शुरू किए गए चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में सात साल बाद, एक बार फिर से बॉलावुड के सितारे एक साथ नजर आएं। इस दौरान फिल्म जगह के कई अभिनेत्रियों ने अपनी खूबसूरत और लुक से हर किसी का दिल जीत लिया। आइए डालते हैं एक नजर: (Express photo by Akash Patil)
आलिया भट्ट चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स की मेन होस्ट आलिया भट्ट इस दौरान व्हाइट कलर के आउटफिट में नजर आईं। इस शो के रेड कार्पेट पर अभिनेत्री सफेद रंग की चमकदार साड़ी में नजर आईं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही हैं। (Express photo by Akash Patil)
नीता अंबानी नीता अंबानी ने इस अवॉर्ड शो के दौरान बेज कलर की सिक्वेंस वर्क वाली साड़ी में नजर आईं। इसके साथ उन्होंने स्टाइलिश बैग भी कैरी किया था। (Express photo by narendra vaskar)
युविका चौधरी बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों के दिल पर राज करने वाली युविका चौधरी इस शो में ब्लैक और व्हाइट कलर की डिजाइन ड्रेस में नजर आईं। अभिनेत्री का यह ऑफ शोल्ड ड्रेस है, जिसमें वह बेहद स्टनिंग लग रही हैं। (express photo by narendra vaskar)
शुभांगी अत्रे टेलिविजन की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक शुभांगी अत्रे इस शो में हल्के हरे रंग की साड़ी में नजर आईं, जिसके साथ उन्होंने ब्लाउज मैचिंग किया है। (express photo by narendra vaskar)
श्रेया चौधरी बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल श्रेया चौधरी ने मरून कलर का ऑफ सोल्डर लेदर ड्रेस कैरी किया है, जिसमें वह बेहद स्टनिंग लग रही हैं। (express photo by narendra vaskar)
शिल्पा राव जानी मानी सिंगर शिल्पा राव ने इस शो में अपने सिंपल लुक से हर किसी का दिल जीत लिया। उन्होंने ब्लैक कलर का एंब्रॉयडरी वर्क वाला सूट कैरी किया है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। (express photo by narendra vaskar)
सबा आजाद ऋतिक रोशन की पत्नी और एक्ट्रेस सबा आजाद इस शो में ब्लू कलर की बॉडीकॉन कट ड्रेस में अपने हुस्न का जलवा बिखेरती दिखीं। (Express photo by narendra vaskar)
कोंकणा सेन कोंकणा सेन ने इस शो के लिए ब्लू कलर की साड़ी कैरी की, जिसमें उनका सिंपल और सादगी भरा लुक देखने को मिला। (Express photo by narendra vaskar)
रसिका दुग्गल अपनी दमदार अदाकारी से लोगों की दिलों पर राज करने वाली रसिका दुग्गल भी इस शो में अपने फैशन सेंस से लोगों का ध्यान खिंचती नजर आईं। अभिनेत्री ब्लू कलर के ड्रेस में नजर आईं, जिसके साथ उन्होंने ब्राउन कलर का एक बेल्ट पहना है। इसमें वह बेहद हसीन लग रही हैं। (Express photo by narendra vaskar)
निमरत कौर हिंदू सिनेमा की मशहूर अदाकाराओं में से एक निमरत कौर इस दौरान ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आईं, जिसमें वह बेहद सिजलिंग लग रही हैं। (express photo by narendra vaskar)