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रसिका दुग्गल अपनी दमदार अदाकारी से लोगों की दिलों पर राज करने वाली रसिका दुग्गल भी इस शो में अपने फैशन सेंस से लोगों का ध्यान खिंचती नजर आईं। अभिनेत्री ब्लू कलर के ड्रेस में नजर आईं, जिसके साथ उन्होंने ब्राउन कलर का एक बेल्ट पहना है। इसमें वह बेहद हसीन लग रही हैं। (Express photo by narendra vaskar)