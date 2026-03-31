Chetak Screen Awards 2026: बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए ये स्टार्स हैं नॉमिनेट
Best Choreography Nominees: मुंबई में 5 अप्रैल को आयोजित होने वाले चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 से पहले, बेस्ट कोरियोग्राफी कैटेगरी के नॉमिनीज की घोषणा कर दी गई है। इस साल इस कैटेगरी में कुछ लोकप्रिय और प्रतिष्ठित कोरियोग्राफर्स को नामांकित किया गया है, जिन्होंने अपने शानदार डांस नंबर और क्रिएटिव स्टाइल से दर्शकों का दिल…
चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 का उत्सव अपनी पूरी रौनक के साथ करीब आ चुका है और इस बार भी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन टैलेंट को सम्मानित किया जा रहा है। बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए इस साल कई दिग्गज कोरियोग्राफर नॉमिनेट हुए हैं, जिन्होंने अपनी अद्भुत रचनात्मकता और डांस के शानदार संयोजन से दर्शकों का मन मोह लिया। हर कोरियोग्राफर ने अपने गाने को अलग अंदाज और जादू से भर दिया है। अब यह दर्शकों और जजेस पर है कि वे तय करें कि कौन इस बार बेस्ट कोरियोग्राफी का ताज अपने नाम करेगा। (Stills Form Films)
Azaad – Ui Amma इस गाने की कोरियोग्राफी बॉस्को लेस्ली मार्टिस ने की है। उनके अनोखे स्टाइल और जोशीले मूव्स ने गाने को बेहद जीवंत और आकर्षक बना दिया। (Still Form Film)
Deva – Bhasad Macha इस गाने में भी बॉस्को लेस्ली मार्टिस ने अपनी कोरियोग्राफी दी है। फिल्म के उच्च ऊर्जा वाले इस सीन में हर मूव परफेक्टली सिंक किया गया है, जो दर्शकों को रोमांचित करता है। (Still Form Film)
Dhurandhar – Shararat विजय गंगुली ने इस गाने की कोरियोग्राफी की है। उनके स्टाइलिश और डिटेल्ड मूवमेंट्स गाने में जान डाल देते हैं और इसे यादगार बनाते हैं। (Still Form Film)
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari – Panwadi Song इस गाने की कोरियोग्राफी गणेश आचार्य ने की है। पारंपरिक और मॉडर्न मूव्स का अनोखा मिश्रण दर्शकों के लिए बेहद मनोरंजक है। (Still Form Film)
Thamma – Dilbar Ki Aankhon Ka इस रोमांटिक गाने की कोरियोग्राफी विजय गंगुली ने दी है। गीत की भावनाओं को बखूबी व्यक्त करने वाले स्टेप्स ने इसे दर्शकों के दिलों में खास जगह दिलाई। (Still Form Film)
बेस्ट कोरियोग्राफी की महत्व कोरियोग्राफी न केवल फिल्म के संगीत और गानों को जीवंत बनाती है, बल्कि यह कहानी को भी दर्शकों के सामने प्रभावशाली ढंग से पेश करती है। इस साल के नॉमिनीज ने अपने-अपने गानों में नए और रोमांचक डांस मूव्स का मिश्रण प्रस्तुत किया है। (Still Form Film)