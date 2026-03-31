1 /8

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 का उत्सव अपनी पूरी रौनक के साथ करीब आ चुका है और इस बार भी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन टैलेंट को सम्मानित किया जा रहा है। बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए इस साल कई दिग्गज कोरियोग्राफर नॉमिनेट हुए हैं, जिन्होंने अपनी अद्भुत रचनात्मकता और डांस के शानदार संयोजन से दर्शकों का मन मोह लिया। हर कोरियोग्राफर ने अपने गाने को अलग अंदाज और जादू से भर दिया है। अब यह दर्शकों और जजेस पर है कि वे तय करें कि कौन इस बार बेस्ट कोरियोग्राफी का ताज अपने नाम करेगा। (Stills Form Films)