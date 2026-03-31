Chetak Screen Awards 2026:ओटीटी फिल्म में बेस्ट स्क्रिप्ट के लिए कड़ी टक्कर, देखें नॉमिनेटेड लेखकों की लिस्ट
Nominees for Best Script-OTT Film: इन नॉमिनेशन्स से साफ है कि OTT फिल्मों में अब कहानी और स्क्रिप्ट की अहमियत लगातार बढ़ रही है। हर कहानी दर्शकों के मन में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है, और इन रचनाकारों ने इसे बेहतरीन तरीके से निभाया है।
मुंबई में 5 अप्रैल को आयोजित होने वाले चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 से पहले, बेस्ट स्क्रिप्ट-OTT फिल्म कैटेगरी के नामांकितों की पूरी लिस्ट सामने आ गई है। इस कैटेगरी में वे क्रिएटर शामिल हैं जिन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को प्रभावित करने वाली बेहतरीन कहानियां और पटकथाएं तैयार की हैं। चलिए जानते हैं नॉमिनेटेड राइटर्स और उनकी फिल्मों के बारे में। (Stills From Films)
हरमन बावेजा, अनु सिंह चौधरी और आरती कडव – Mrs. इस फिल्म के लिए इन तीनों लेखकों ने मिलकर एक भावनात्मक और दिलचस्प कहानी तैयार की है। Mrs. में रिश्तों, सामाजिक परिवर्तनों और व्यक्तिगत संघर्षों को बड़ी सेंसिटिविटी के साथ दिखाया गया है। (Still From Film)
स्मिता सिंह – Raat Akeli Hai: The Bansal Murders इस थ्रिलर-क्राइम फिल्म की स्क्रिप्ट स्मिता सिंह द्वारा तैयार की गई है। फिल्म की कहानी रहस्यमय घटनाओं और जटिल पात्रों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसने दर्शकों और आलोचकों दोनों का ध्यान आकर्षित किया। (Still From Film)
दानिश रेंजू, सुनयाना कचेरू और निरंजन अय्यर – Songs of Paradise यह फिल्म संगीत और भावनाओं का खूबसूरत मिश्रण है। इन लेखकों ने कहानी में ऐसे किरदार और घटनाएं पेश की हैं जो दर्शकों के दिल को छू जाती हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई। (Still From Film)
करण तेजपाल, गौरव ढींगरा और स्वप्निल सालकर ‘AGADBUMB’ – Stolen Stolen एक थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा है, जिसमें चोरी और अपराध की पृष्ठभूमि में मानवीय भावनाओं को उजागर किया गया है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट ने लेखकों को बेस्ट स्क्रिप्ट-ओटीटी फिल्म कैटेगरी में नामांकित करवाया। (Still From Film)
अलेक्जेंडर डिनेलारिस और बोमन ईरानी – The Mehta Boys इस फिल्म की कहानी पारिवारिक रिश्तों और जीवन के उतार-चढ़ाव पर केंद्रित है। डिनेलारिस और ईरानी की स्क्रिप्ट ने इसे एक गहन और सेंसिटिविटी एक्सपीरियंस बना दिया, जो दर्शकों को जोड़ने में सफल रही। (Still From Film)
इन नामांकनों में डिफरेंट स्टाइल और टॉपिक्स की फिल्में शामिल हैं, जो दर्शकों को भावनात्मक, रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियों से जोड़ती हैं। बेस्ट स्क्रिप्ट-ओटीटी फिल्म की कैटेगरी में यह प्रतियोगिता इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहानी और पटकथा की गुणवत्ता लगातार बढ़ रही है। दर्शकों को इस अवॉर्ड शो में नई और प्रभावशाली कहानियों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में इन नामांकित लेखकों की जीत की घोषणा कार्यक्रम के दौरान की जाएगी। (Still From Film)
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