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इन नामांकनों में डिफरेंट स्टाइल और टॉपिक्स की फिल्में शामिल हैं, जो दर्शकों को भावनात्मक, रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियों से जोड़ती हैं। बेस्ट स्क्रिप्ट-ओटीटी फिल्म की कैटेगरी में यह प्रतियोगिता इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहानी और पटकथा की गुणवत्ता लगातार बढ़ रही है। दर्शकों को इस अवॉर्ड शो में नई और प्रभावशाली कहानियों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में इन नामांकित लेखकों की जीत की घोषणा कार्यक्रम के दौरान की जाएगी। (Still From Film)

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