Chetak Screen Awards 2026: ईशान से विक्की तक, इन सितारों का दिखा स्टाइलिश अंदाज, देखें तस्वीरें
Best-Dressed Men: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 का रेड कार्पेट इस बार सिर्फ ग्लैमर ही नहीं, बल्कि स्टाइल एक्सपेरिमेंट्स और पर्सनलिटी का भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा। इन मेल स्टार्स ने साबित कर दिया कि फैशन के मामले में वे किसी से कम नहीं हैं।
लंबे इंतजार के बाद चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 एक बार फिर शानदार अंदाज में लौट आए। 5 अप्रैल, रविवार को मुंबई में आयोजित इस इवेंट में बॉलीवुड के दिग्गज सितारों ने अपनी मौजूदगी से शाम को खास बना दिया। रेड कार्पेट पर फैशन, स्टाइल और ग्रेस का बेहतरीन संगम देखने को मिला। खास बात यह रही कि इस बार मेल स्टार्स ने भी अपने लुक्स से सभी का ध्यान खींचा।
अनु मलिक (Anu Malik) म्यूजिक डायरेक्टर Anu Malik अपनी बेटी के साथ ब्लैक आउटफिट में पहुंचे। दोनों की बॉन्डिंग ने रेड कार्पेट पर एक खास पल बना दिया। (Express Photo)
अनुप सोनी (Anup Soni) Anup Soni ने प्लेन टक्सीडो में क्लासी अपील दिखाई और अपने सिंपल लुक से प्रभावित किया। (Express Photo by Narendra Vaskar)
अरशद वारसी (Arshad Warsi) Arshad Warsi अपनी बेटी के साथ नजर आए। ब्लैक टक्सीडो में उनका लुक काफी डैपर था, वहीं उनकी बेटी भी स्टाइलिश आउटफिट में बेहद खूबसूरत दिखीं। (Express Photo by Narendra Vaskar)
बाबिल खान (Babil Khan) Babil Khan ने नेवी सूट, व्हाइट शर्ट और स्ट्राइप्ड टाई के साथ ओल्ड-स्कूल चार्म दिखाया। उनका क्लासिक स्टाइल लोगों को काफी पसंद आया। (Express Photo by Akash Patil)
मिस्टर फैजू (Mr. Faizu) सोशल मीडिया स्टार Mr. Faizu ने व्हाइट टक्सीडो में एंट्री ली। उनका क्लीन और शार्प लुक काफी ट्रेंडी नजर आया। (Express Photo by Narendra Vaskar)
एम. एम. फारुकी (लिलिपुट) (Lilliput) लिलिपुट ने नेवी ब्लू शर्ट और खाकी पैंट्स में एक सिंपल और कंफर्टेबल लुक अपनाया, जो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप था। (Express Photo by Narendra Vaskar)
ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) Ishaan Khatter ने ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में बेहद स्टाइलिश एंट्री की। उनका sleek और मॉडर्न लुक रेड कार्पेट पर अलग ही चमक बिखेर रहा था।
सौरभ शुक्ला (Saurabh Shukla) Saurabh Shukla ने फुल डेनिम लुक अपनाया, जो काफी यूनिक और स्टाइलिश लगा। खास बात यह है कि उन्हें इस शाम बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। (Express Photo by Narendra Vaskar)
शूजीत सरकार (Shoojit Sircar) डायरेक्टर Shoojit Sircar ने earthy टोन वाले आउटफिट के साथ मिनिमलिस्टिक फैशन को अपनाया। उनका यह सादगी भरा लेकिन refined लुक काफी आकर्षक लगा। (Express Photo by Akash Patil)
सुधीर मिश्रा (Sudhir Mishra) सुधीर मिश्रा ने ग्रीन कुर्ता पहनकर इंडियन ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट किया। उनका यह सादा लेकिन प्रभावशाली लुक अलग ही नजर आया। (Express Photo by Narendra Vaskar)