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लंबे इंतजार के बाद चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 एक बार फिर शानदार अंदाज में लौट आए। 5 अप्रैल, रविवार को मुंबई में आयोजित इस इवेंट में बॉलीवुड के दिग्गज सितारों ने अपनी मौजूदगी से शाम को खास बना दिया। रेड कार्पेट पर फैशन, स्टाइल और ग्रेस का बेहतरीन संगम देखने को मिला। खास बात यह रही कि इस बार मेल स्टार्स ने भी अपने लुक्स से सभी का ध्यान खींचा।