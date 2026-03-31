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कड़ी टक्कर का मुकाबला

इस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल) कैटेगरी में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ जहां अनुभवी सिंगर्स का दमखम है, वहीं नई आवाजें भी पूरी मजबूती के साथ अपनी जगह बना रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 अप्रैल को होने वाले अवॉर्ड समारोह में यह प्रतिष्ठित खिताब किस सिंगर के नाम होता है। (Still From Film)

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