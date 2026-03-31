Chetak Screen Awards 2026: श्रेया घोषाल को डबल नॉमिनेशन, जानें किन फीमेल प्लेबैक सिंगर्स को लिस्ट में मिली जगह
Best Female Playback Singer Nominees: इस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल) कैटेगरी में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन शानदार गायिकाओं में से कौन इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड को अपने नाम करती है।
मुंबई में 5 अप्रैल को होने जा रहे Chetak Screen Awards 2026 को लेकर दर्शकों और इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह है। इस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल) कैटेगरी में कई शानदार और लोकप्रिय सिंगर्स को नॉमिनेशन मिला है, जिन्होंने अपने सुरों से दर्शकों का दिल जीत लिया। आइए जानते हैं इस कैटेगरी में किन गायिकाओं को मिला है नॉमिनेशन-
(Stills From Films)
श्रेया घोषाल का डबल नॉमिनेशन बॉलीवुड की मशहूर सिंगर Shreya Ghoshal को इस बार दो गानों के लिए नॉमिनेशन मिला है। एक है फिल्म Saiyaara के टाइटल ट्रैक के लिए। (Still From Film)
वहीं दूसरा फिल्म Metro… In Dino के गाने ‘Qayde Se’ के लिए। श्रेया की मधुर आवाज और हर गाने में उनकी इमोशनल गहराई उन्हें इस रेस में मजबूत दावेदार बनाती है। (Still From Film)
जैस्मिन सैंडलास और मधुबंती बागची की जोड़ी Jasmine Sandlas और Madhubanti Bagchi को फिल्म Dhurandhar के गाने ‘Shararat’ के लिए नॉमिनेशन मिला है। इस गाने में दोनों की आवाज़ का शानदार मेल देखने को मिलता है, जिसने युवाओं के बीच खास लोकप्रियता हासिल की। (Still From Film)
शिल्पा राव का इमोशनल ट्रैक अपनी सॉफ्ट और सोलफुल वॉइस के लिए जानी जाने वाली Shilpa Rao को फिल्म Saiyaara के गाने ‘Barbaad’ के लिए नॉमिनेशन मिला है। यह गाना अपनी भावनात्मक गहराई के कारण श्रोताओं के बीच खूब पसंद किया गया। (Still From Film)
परमपरा टंडन की सुरीली प्रस्तुति Parampara Tandon को Saiyaara के गाने ‘Humsafar’ के लिए नॉमिनेशन मिला है। उनकी आवाज में ताजगी और भावनाओं का खूबसूरत मेल इस गाने को खास बनाता है। (Still From Film)
कड़ी टक्कर का मुकाबला इस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल) कैटेगरी में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ जहां अनुभवी सिंगर्स का दमखम है, वहीं नई आवाजें भी पूरी मजबूती के साथ अपनी जगह बना रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 अप्रैल को होने वाले अवॉर्ड समारोह में यह प्रतिष्ठित खिताब किस सिंगर के नाम होता है। (Still From Film) (यह भी पढ़ें: Chetak Screen Awards 2026: बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए ये स्टार्स हैं नॉमिनेट)