Chetak Screen Awards 2026: 24 नॉमिनेशन में 14 जीत, ‘धुरंधर’ ने मचाया धमाल, देखें किन-किन कैटेगरीज में मिला अवॉर्ड
‘Dhurandhar’ Creates History: धुरंधर की इस बड़ी जीत ने यह साबित कर दिया कि बेहतरीन कहानी, शानदार अभिनय और मजबूत टेक्निकल टीम किसी भी फिल्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। Chetak Screen Awards 2026 में ‘धुरंधर’ की यह उपलब्धि लंबे समय तक याद रखी जाएगी।
भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित मंच Chetak Screen Awards 2026 ने 5 अप्रैल 2026 को शानदार वापसी की। रविवार को आयोजित इस भव्य समारोह में बॉलीवुड और ओटीटी की बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया गया। विश्वसनीयता, सांस्कृतिक विरासत और डिजिटल पहुंच के साथ आयोजित इस साल के अवॉर्ड्स में कुल 31 कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए, जिनमें थिएटर और ओटीटी दोनों प्लेटफॉर्म शामिल रहे। इस बार धुरंधर ने पूरी तरह से बाजी मारते हुए सबसे बड़ा विजेता बनने का गौरव हासिल किया। फिल्म को कुल 24 नामांकन मिले थे, जिनमें से उसने 14 अवॉर्ड अपने नाम कर इतिहास रच दिया। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की मेहनत और विजन ने ‘धुरंधर’ को इस मुकाम तक पहुंचाया। चलिए जानते हैं ‘धुरंधर’ को मिले प्रमुख अवॉर्ड्स के बारे में। (Express Photo)
बेस्ट एक्टर (पुरुष) (Best Actor (Male)) रणवीर सिंह को फिल्म ‘धुरंधर’ में उनके दमदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर (पुरुष) का अवॉर्ड दिया गया। उनकी परफॉर्मेंस को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने खूब सराहा। (Express Photo)
बेस्ट डायरेक्टर (Best Director) फिल्म के निर्देशक आदित्य धर को उनके बेहतरीन निर्देशन के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला। उन्होंने फिल्म को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। (Express Photo)
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (पुरुष) (Best Actor in a Supporting Role (Male)) अक्षय खन्ना को ‘धुरंधर’ में उनके प्रभावशाली सपोर्टिंग रोल के लिए यह सम्मान दिया गया। (Express Photo)
बेस्ट एक्शन (Best Action) फिल्म ‘धुरंधर’ को इसके शानदार और रोमांचक एक्शन सीक्वेंस के लिए बेस्ट एक्शन अवॉर्ड से नवाजा गया। (Express Photo)
बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर (Best Background Score) शाश्वत सचदेव को फिल्म के बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर के लिए यह पुरस्कार दिया गया, जिसने कहानी को और प्रभावशाली बनाया। (Express Photo)
बेस्ट कोरियोग्राफी (Best Choreography) फिल्म के गाने ‘शरारत’ के लिए विजय गांगुली को बेस्ट कोरियोग्राफी का अवॉर्ड मिला, जिसने दर्शकों को खासा प्रभावित किया। (Express Photo)
बेस्ट सिनेमैटोग्राफी (Best Cinematography) विकास नवलखा को फिल्म की शानदार विजुअल्स और कैमरा वर्क के लिए यह सम्मान दिया गया। (Express Photo)
बेस्ट कॉस्ट्यूम (Best Costume) स्मृति चौहान को ‘धुरंधर’ के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवॉर्ड मिला। इस कैटेगरी में फिल्म ‘छावा’ के लिए शीतल इकबाल शर्मा को भी सम्मानित किया गया। (Express Photo)
बेस्ट डायलॉग (Best Dialogue) आदित्य धर को फिल्म के दमदार संवादों के लिए बेस्ट डायलॉग अवॉर्ड से नवाजा गया। (Express Photo)
बेस्ट एडिटिंग (Best Editing) शिवकुमार वी. पैनिकर को फिल्म की सटीक और प्रभावी एडिटिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया। (Express Photo)
बेस्ट हेयरस्टाइलिंग और मेकअप (Best Hairstyling & Make-Up) प्रीतिशील सिंह डीसूजा को ‘धुरंधर’ के शानदार लुक्स और कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के लिए यह अवॉर्ड मिला। (Express Photo)
बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन (Best Production Design) फिल्म ‘धुरंधर’ को इसके बेहतरीन सेट्स और विजुअल ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का अवॉर्ड सैनी एस. जोहराय को Dhurandhar के लिए दिया गया। (Express Photo)
बेस्ट साउंड डिजाइन (Best Sound Design) बिश्वदीप चटर्जी को फिल्म के उत्कृष्ट साउंड डिजाइन के लिए यह सम्मान मिला, जिसने दर्शकों के अनुभव को और बेहतर बनाया। (Express Photo)