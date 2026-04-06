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भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित मंच Chetak Screen Awards 2026 ने 5 अप्रैल 2026 को शानदार वापसी की। रविवार को आयोजित इस भव्य समारोह में बॉलीवुड और ओटीटी की बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया गया। विश्वसनीयता, सांस्कृतिक विरासत और डिजिटल पहुंच के साथ आयोजित इस साल के अवॉर्ड्स में कुल 31 कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए, जिनमें थिएटर और ओटीटी दोनों प्लेटफॉर्म शामिल रहे। इस बार धुरंधर ने पूरी तरह से बाजी मारते हुए सबसे बड़ा विजेता बनने का गौरव हासिल किया। फिल्म को कुल 24 नामांकन मिले थे, जिनमें से उसने 14 अवॉर्ड अपने नाम कर इतिहास रच दिया। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की मेहनत और विजन ने ‘धुरंधर’ को इस मुकाम तक पहुंचाया। चलिए जानते हैं ‘धुरंधर’ को मिले प्रमुख अवॉर्ड्स के बारे में। (Express Photo)