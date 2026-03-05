अर्जुन तेंदुलकर की शादी में दिखा सितारों का मेला, शाहरुख खान-अमिताभ बच्चन से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक पहुंचे मेहमान
Arjun Tendulkar Wedding: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी की खुशियां इस समय पूरे परिवार में छाई हुई हैं। अर्जुन 5 मार्च को अपनी मंगेतर सानिया चंडोक के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिसमें खेल, फिल्म और बिजनेस जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं।
Updated: March 5, 2026 15:32 IST
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। अर्जुन अपनी मंगेतर सानिया चंडोक के साथ 5 मार्च को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। (Express Photo)
शादी से पहले मुंबई में 3 मार्च को एक भव्य प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन आयोजित किया गया, जिसमें क्रिकेट, बॉलीवुड और बिजनेस जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। (Express Photo)
दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन अर्जुन की शादी हो रही है, उसी दिन भारत और इंग्लैंड के बीच ICC Men’s T20 World Cup 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला भी खेला जाना है। ऐसे में सचिन तेंदुलकर ने बेटे की शादी की रस्में दिन में ही रखने का फैसला किया है। बॉलीवुड और बिजनेस जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। (Express Photo)
मुंबई के उद्योगपति परिवार से हैं सानिया चंडोक अर्जुन तेंदुलकर की होने वाली पत्नी सानिया चंडोक मुंबई के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वह मुंबई के मशहूर उद्योगपति रवि घई की पोती और एक सफल बिजनेसवुमन हैं। (Express Photo)
दूल्हे की बहन सारा तेंदुलकर ने भी अपने फैशन से सबको प्रभावित किया। उन्होंने ब्रॉन्ज टोन की मेटैलिक साड़ी पहनी थी, जिसमें शिमरिंग गोल्डन इफेक्ट नजर आ रहा था। उनके आउटफिट का सबसे खास हिस्सा उनका हल्टर-नेक ब्लाउज था, जिसमें मेटैलिक फ्रिंज और बीडेड डिटेलिंग थी। उन्होंने अपने लुक को स्टेटमेंट इयररिंग्स के साथ पूरा किया। (Express Photo)
प्री-वेडिंग फंक्शन में जुटे क्रिकेट और बॉलीवुड सितारे मुंबई में हुए इस प्री-वेडिंग समारोह में कई बड़े सितारों ने शिरकत की। बॉलीवुड की चर्चित जोड़ी ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन भी समारोह में शामिल हुए। ऐश्वर्या ने सॉफ्ट ब्लू एम्ब्रॉयडर्ड अनारकली पहनी थी, जबकि अभिषेक ब्लैक बंधगला और व्हाइट ट्राउजर में नजर आए। (Express Photo)
इस समारोह में जया बच्चन भी पारंपरिक सफेद और गोल्ड साड़ी में नजर आईं। (Express Photo)
पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान अपनी पत्नी और एक्ट्रेस सागरिका घाटगे के साथ पहुंचे। जहीर खान डार्क बंधगला जैकेट और व्हाइट ट्राउजर में दिखे, जबकि सागरिका गोल्डन टिश्यू सिल्क साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। (Express Photo)
वहीं पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हल्के रंग के कुर्ता-पायजामा और बंदी में दिखाई दिए। (Express Photo)
युवराज सिंह और अन्य क्रिकेटर भी पहुंचे पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह अपनी पत्नी एक्ट्रेस हेजल कीच के साथ समारोह में शामिल हुए। युवराज ने डार्क इंडो-वेस्टर्न शेरवानी पहनी थी, जबकि हेजल की एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी भी काफी चर्चा में रही। (Express Photo)
इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पिंक टाई-डाई कुर्ता में नजर आए। (Express Photo)
वहीं पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल अपनी पत्नी अवनी जावेरी पटेल के साथ पहुंचे। (Express Photo)
अमिताभ बच्चन और संगीत जगत की दिग्गज हस्तियां भी शामिल बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने ऑफ-व्हाइट कुर्ता-पायजामा के साथ रंग-बिरंगा कानी पश्मीना शॉल ओढ़ा हुआ था, जो उनके लुक को खास बना रहा था। (Express Photo)
संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले भी इस समारोह में पहुंचीं। उन्होंने ऑफ-व्हाइट साड़ी, पर्ल नेकलेस और जूड़े में सफेद फूल लगाकर बेहद शालीन अंदाज में नजर आईं। (Express Photo)
राजनीति और उद्योग जगत की मौजूदगी इस कार्यक्रम में उद्योगपति हर्ष गोयनका भी शामिल हुए। (Express Photo)
इसके अलावा मुकेश अंबानी भी अपनी पत्नी नीता अंबानी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इस शादी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नवदंपति को आशीर्वाद दिया और परिवार के साथ कार्यक्रम का हिस्सा बने। (Express Photo)
वहीं क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान अपनी पत्नी अफरीन खान के साथ समारोह में नजर आए। (Express Photo)
संगीत और मनोरंजन जगत से भी मेहमान प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन अपनी पत्नी संगीता महादेवन के साथ पहुंचे। इसके अलावा सिंगर हर्षदीप कौर अपने पति मनकीत सिंह के साथ समारोह में शामिल हुईं। (Express Photo)
हरभजन सिंह और सुरेश रैना भी पहुंचे पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह अपनी पत्नी एक्ट्रेस गीता बसरा के साथ समारोह में पहुंचे। हरभजन ने व्हाइट कुर्ता-पायजामा और फ्लोरल नेहरू जैकेट पहनी थी, जबकि गीता बसर्रा मिंट ग्रीन साड़ी गाउन में नजर आईं। (Express Photo)
पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना भी अपनी पत्नी प्रियंका रैना के साथ समारोह में शामिल हुए। दोनों पारंपरिक परिधानों में बेहद शानदार दिखे। (Express Photo)
शादी के इस भव्य समारोह में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान भी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। उनके साथ पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान भी नजर आईं। शाहरुख खान ने एक समारोह में क्लासिक सफेद या ऑफ-व्हाइट पठानी स्टाइल कुर्ता-सलवार पहना था, जबकि शादी के दूसरे कार्यक्रम में वह रॉयल ब्लू शेरवानी में दिखाई दिए। गौरी खान ने इस खास मौके पर चमकीली पीली एम्बेलिश्ड साड़ी पहनी, जिसमें उनका लुक बेहद एलिगेंट नजर आया। वहीं सुहाना खान पिंक और सिल्वर फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में नजर आईं। उनके ऑफ-शोल्डर ब्लाउज और स्टाइलिश लुक ने सभी का ध्यान खींचा। (Express Photo)