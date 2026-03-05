21 /22

शादी के इस भव्य समारोह में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान भी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। उनके साथ पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान भी नजर आईं। शाहरुख खान ने एक समारोह में क्लासिक सफेद या ऑफ-व्हाइट पठानी स्टाइल कुर्ता-सलवार पहना था, जबकि शादी के दूसरे कार्यक्रम में वह रॉयल ब्लू शेरवानी में दिखाई दिए। गौरी खान ने इस खास मौके पर चमकीली पीली एम्बेलिश्ड साड़ी पहनी, जिसमें उनका लुक बेहद एलिगेंट नजर आया। वहीं सुहाना खान पिंक और सिल्वर फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में नजर आईं। उनके ऑफ-शोल्डर ब्लाउज और स्टाइलिश लुक ने सभी का ध्यान खींचा। (Express Photo)