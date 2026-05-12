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दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में शामिल कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 का 79वां एडिशन 12 मई से 23 मई 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। हर साल फ्रांस के खूबसूरत ‘फ्रेंच रिवेरा’ में होने वाला यह फिल्म फेस्टिवल दुनियाभर के सिनेमा प्रेमियों और फिल्मकारों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय फिल्मों ने भी कान्स में खास पहचान बनाई है। ‘ऑल दैट ब्रीथ्स’, ‘ऑल वी इमेजिन एज लाइट’ और ‘होमबाउंड’ जैसी फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहना मिली। अब 2026 में भी कई भारतीय फिल्में कान्स में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रही हैं। आइए जानते हैं इस साल कान्स में प्रीमियर होने वाली 6 भारतीय फिल्मों के बारे में। (Stills From Films)