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बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपने दूसरे रेड कार्पेट अपीयरेंस से एक बार फिर फैशन जगत में हलचल मचा दी। इस बार आलिया ने ऐसा लुक चुना, जिसने हर किसी को डिज्नी की मशहूर प्रिंसेस सिंड्रेला की याद दिला दी। उनका यह स्टील ब्लू गाउन लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। (Photo Source: @aliaabhatt/Instagram)