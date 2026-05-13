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कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने एक बार फिर अपने शानदार फैशन स्टेटमेंट से सबका ध्यान खींच लिया। रेड कार्पेट पर आलिया का ब्लश पीच (हल्का गुलाबी-पीच) रंग का खूबसूरत गाउन और उनका सॉफ्ट ग्लैम लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बतौर लॉरियल पेरिस ग्लोबल एंबेसडर पहुंचीं आलिया ने इस बार ऐसा लुक चुना, जिसमें ओल्ड हॉलीवुड ग्लैमर और मॉडर्न एलिगेंस का खूबसूरत मेल देखने को मिला। (Photo Source: @aliaabhatt/instagram)