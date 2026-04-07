राजनीति की दुनिया के अनकहे सच, इन फिल्मों में मिलेगा हर जवाब
Films That Decode Politics: ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि राजनीति के उस पहलू को सामने लाती हैं जो आमतौर पर छिपा रहता है। अगर आप राजनीति और समाज की गहराई को समझना चाहते हैं, तो ये फिल्में जरूर देखनी चाहिए।
राजनीति हमेशा वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखती है। सत्ता के गलियारों में कई ऐसे राज छिपे होते हैं, जो आम जनता तक कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन सिनेमा ने कई बार इन सच्चाइयों को पर्दे पर लाने की कोशिश की है। बॉलीवुड की कई फिल्मों ने राजनीति के असली चेहरे- भ्रष्टाचार, सत्ता संघर्ष, और सिस्टम की जटिलताओं को बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाया है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जो राजनीति की सच्चाई को उजागर करती हैं। (Still From Film)
Article 15 यह फिल्म भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और उससे जुड़ी राजनीति को उजागर करती है। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की कहानी के जरिए यह दिखाया गया है कि कैसे सिस्टम में गहराई तक फैली असमानता और अन्याय से लड़ना कितना मुश्किल है। (Still From Film)
Indu Sarkar 2017 में रिलीज हुई यह फिल्म भारत के इमरजेंसी काल (1975-77) पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उस दौरान आम लोगों की आज़ादी पर अंकुश लगाया गया था। यह कहानी एक आम महिला की है, जो इस कठिन समय में अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है। यह फिल्म उस दौर की सच्चाई को करीब से दिखाती है। (Still From Film)
Madras Cafe यह फिल्म श्रीलंका के गृहयुद्ध और भारत की भूमिका पर आधारित है। कहानी एक भारतीय खुफिया अधिकारी की है, जो एक खतरनाक मिशन पर होता है। फिल्म में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और गुप्त ऑपरेशन्स की सच्चाई को दिखाया गया है। (Still From Film)
Nayak: The Real Hero इस फिल्म में एक आम आदमी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है। वह अपने एक दिन के कार्यकाल में ऐसे फैसले लेता है, जो पूरे सिस्टम को हिला देते हैं। यह फिल्म दिखाती है कि अगर इच्छाशक्ति हो, तो बदलाव संभव है। (Still From Film)
Raajneeti यह फिल्म एक राजनीतिक परिवार के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष और षड्यंत्रों की कहानी है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे राजनीति में रिश्ते और नैतिकता पीछे छूट जाते हैं और सत्ता सबसे ऊपर आ जाती है। (Still From Film)
Rann यह फिल्म मीडिया और राजनीति के रिश्ते को उजागर करती है। एक न्यूज चैनल की कहानी के जरिए दिखाया गया है कि कैसे टीआरपी की दौड़ में पत्रकारिता के मूल्यों से समझौता किया जाता है। (Still From Film)
Sarkar यह फिल्म राजनीति और अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ को उजागर करती है। कहानी एक ताकतवर व्यक्ति की है, जिसे एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जाता है। उसके जेल जाने के बाद उसका बेटा उसकी विरासत और सम्मान को बचाने की कोशिश करता है। फिल्म सत्ता की ताकत और उसके खेल को बखूबी दिखाती है। (Still From Film)
Satyagraha यह फिल्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी की लड़ाई को दर्शाती है। एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की जिंदगी तब बदल जाती है, जब वह व्यक्तिगत त्रासदी के बाद सिस्टम की सच्चाई से रूबरू होता है। फिल्म में जनआंदोलन और राजनीतिक दबाव को प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। (Still From Film)
Thackeray यह बायोपिक Bal Thackeray के जीवन पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक कार्टूनिस्ट से वे एक बड़े राजनीतिक नेता बने। यह फिल्म उनकी राजनीति, विचारधारा और विवादों को सामने लाती है। (Still From Film)