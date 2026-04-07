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राजनीति हमेशा वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखती है। सत्ता के गलियारों में कई ऐसे राज छिपे होते हैं, जो आम जनता तक कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन सिनेमा ने कई बार इन सच्चाइयों को पर्दे पर लाने की कोशिश की है। बॉलीवुड की कई फिल्मों ने राजनीति के असली चेहरे- भ्रष्टाचार, सत्ता संघर्ष, और सिस्टम की जटिलताओं को बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाया है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जो राजनीति की सच्चाई को उजागर करती हैं। (Still From Film)