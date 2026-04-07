बॉलीवुड भूल जाएंगे जब देखेंगे ये इंटेंस क्राइम वेब सीरीज, डार्क स्टरी और जबरदस्त ट्विस्ट से है भरपूर
Top Crime Series: अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड की क्राइम फिल्में काफी इंटेंस होती हैं, तो इन वेब सीरीज को देखने के बाद आपकी राय बदल सकती है। डार्क स्टोरीलाइन, जबरदस्त ट्विस्ट और दमदार एक्टिंग, ये शो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखते हैं।
अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड की क्राइम फिल्में काफी इंटेंस होती हैं, तो अब वक्त है इन वेब सीरीज को देखने का। ये शोज न सिर्फ कहानी के स्तर पर गहरे हैं, बल्कि इनके ट्विस्ट, किरदार और रियलिस्टिक अप्रोच आपको अंदर तक हिला देंगे। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी क्राइम वेब सीरीज की लिस्ट, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी-
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Aarya एक आम महिला कैसे अपने परिवार को बचाने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखती है, यह कहानी उसी संघर्ष की है। बदले की आग और इमोशनल ड्रामा इसे खास बनाते हैं। इस सीरीज को आप JioHotstar पर देख सकते हैं। (Still From Film)
Breathe: Into the Shadows एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है—यह सीरीज उसी सवाल का जवाब देती है। साइकोलॉजिकल थ्रिल और सस्पेंस इसमें भरपूर है। ये सीरीज आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं। (Still From Film)
Criminal Justice एक आम लड़के की जिंदगी एक रात में बदल जाती है, जब उस पर हत्या का आरोप लग जाता है। कोर्टरूम ड्रामा और सस्पेंस से भरी यह सीरीज आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या वो सच में दोषी है? ये सीरीज Disney+ Hotstar पर देख सकते हैं। (Still From Film)
Delhi Crime यह सीरीज Nirbhaya case पर आधारित है और दिल्ली पुलिस की जांच प्रक्रिया को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाती है। यह रियलिस्टिक और दिल दहला देने वाली कहानी है। ये सीरीज Netflix पर मौजूद है। (Still From Film)
Mirzapur मिर्जापुर की सत्ता, गैंगवार और बदले की कहानी ने इसे सबसे पॉपुलर क्राइम सीरीज बना दिया है। हर किरदार ग्रे शेड्स में नजर आता है। ये सीरीज आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं। (Still From Film)
Paatal Lok यह एक नियो-नॉयर क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसमें इंस्पेक्टर हाथी राम चौधरी एक हाई-प्रोफाइल केस की जांच करते हुए समाज के अंधेरे पहलुओं से रूबरू होता है। कहानी आपको नॉर्थ-ईस्ट भारत तक ले जाती है, जहां सच्चाई और साजिश का खेल चलता है। ये सीरीज आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं। (Still From Film)
Rangbaaz गोरखपुर की पृष्ठभूमि पर बनी यह सीरीज एक गैंगस्टर के राजनीति में उभरने और उसके पतन की कहानी है। इसमें पावर, क्राइम और पॉलिटिक्स का तगड़ा मिश्रण है। ये सीरीज ZEE5 पर मौजूद है। (Still From Film)
Sacred Games मुंबई के अंडरवर्ल्ड और राजनीति के खतरनाक गठजोड़ को दिखाती यह सीरीज एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर और गैंगस्टर की कहानी है। हर एपिसोड में नया ट्विस्ट आपको चौंका देगा। यह सीरीज Netflix पर मौजूद है। (Still From Film)
She एक महिला कॉन्स्टेबल की अंडरकवर ऑपरेशन की कहानी, जो अपराध की दुनिया में जाकर खुद को पहचानती है। यह सीरीज महिला सशक्तिकरण और क्राइम का अनोखा मेल है। इस सीरीज को आप Netflix पर देख सकते हैं। (Still From Film)