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अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड की क्राइम फिल्में काफी इंटेंस होती हैं, तो अब वक्त है इन वेब सीरीज को देखने का। ये शोज न सिर्फ कहानी के स्तर पर गहरे हैं, बल्कि इनके ट्विस्ट, किरदार और रियलिस्टिक अप्रोच आपको अंदर तक हिला देंगे। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी क्राइम वेब सीरीज की लिस्ट, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी-

(Still From Film)