Kaaviya Thalaivan

यह 2014 की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी 20वीं सदी के थिएटर कलाकारों के जीवन पर आधारित है। फिल्म में एक ही नाटक मंडली के दो कलाकारों के बीच प्रतिस्पर्धा और उनके जीवन के अलग-अलग रास्तों को दिखाया गया है। जहां एक कलाकार सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, वहीं दूसरा असफलता और संघर्ष में उलझ जाता है। थिएटर की दुनिया, ईगो क्लैश और कला की राजनीति को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। इसे आप Disney+ Hotstar पर देख सकते हैं। (Still From Film)