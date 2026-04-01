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भारत के प्रतिष्ठित फिल्म अवॉर्ड्स में से एक Chetak Screen Awards 2026 का आयोजन 5 अप्रैल को मुंबई में होने जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। खासतौर पर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल (मेल) कैटेगरी इस बार बेहद मजबूत और प्रतिस्पर्धी नजर आ रही है। इस कैटेगरी में अनुभवी और प्रतिभाशाली एक्टर्स को नॉमिनेट किया गया है, जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीता है। चलिए जानते हैं नॉमिनेशन में शामिल कलाकारों के बारे में-

(Stills From Films)