Chetak Screen Awards 2026: जानिए कौन हैं सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी के टॉप दावेदार, किसकी परफॉर्मेंस रही सबसे दमदार
Best Supporting Actor (Male): इस साल की यह कैटेगरी बेहद दिलचस्प है, जहां अनुभवी कलाकारों और दमदार परफॉर्मेंस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 अप्रैल को Mumbai में होने वाले इस समारोह में कौन सा कलाकार ट्रॉफी अपने नाम करता है।
भारत के प्रतिष्ठित फिल्म अवॉर्ड्स में से एक Chetak Screen Awards 2026 का आयोजन 5 अप्रैल को मुंबई में होने जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। खासतौर पर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल (मेल) कैटेगरी इस बार बेहद मजबूत और प्रतिस्पर्धी नजर आ रही है। इस कैटेगरी में अनुभवी और प्रतिभाशाली एक्टर्स को नॉमिनेट किया गया है, जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीता है। चलिए जानते हैं नॉमिनेशन में शामिल कलाकारों के बारे में-
(Stills From Films)
Akshaye Khanna – फिल्म Dhurandhar अक्षय खन्ना ने Dhurandhar में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को प्रभावित किया है। उनके किरदार की गहराई और परफॉर्मेंस की बारीकी उन्हें इस कैटेगरी का मजबूत दावेदार बनाती है। (Still From Film)
Rakesh Bedi – फिल्म Dhurandhar राकेश बेदी ने भी इसी फिल्म में अपनी कॉमिक टाइमिंग और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का दिल जीता। उनका सहज अभिनय उन्हें इस रेस में खास बनाता है। (Still From Film)
Naseeruddin Shah – फिल्म Gustaakh Ishq नसीरुद्दीन शाह जैसे अनुभवी अभिनेता ने Gustaakh Ishq में एक बार फिर साबित किया कि वे अभिनय के मास्टर हैं। उनके परफॉर्मेंस में गहराई और सेंसिटिविटी साफ नजर आती है। (Still From Film)
Saurabh Shukla – फिल्म Jolly LLB 3 सौरभ शुक्ला ने Jolly LLB 3 में अपने खास अंदाज और प्रभावशाली अभिनय से कहानी को मजबूती दी है। उनका किरदार दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा। (Still From Film)
Deepak Dobriyal – फिल्म Jugnuma: The Fable दीपक डोबरियाल ने Jugnuma: The Fable में अपने वर्सेटाइल एक्टर से सभी का ध्यान खींचा। उनके किरदार की अनोखी प्रस्तुति उन्हें इस कैटेगरी में एक मजबूत दावेदार बनाती है। (Still From Film)
इस बार की नॉमिनेशन लिस्ट को देखकर साफ है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। सभी कलाकार अपने-अपने क्षेत्र में माहिर हैं और उन्होंने फिल्मों में यादगार प्रदर्शन दिया है। ऐसे में यह देखना रोमांचक होगा कि इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड को आखिर कौन अपने नाम करता है। 5 अप्रैल को होने वाले अवॉर्ड समारोह में इस कैटेगरी के विजेता का ऐलान किया जाएगा, जिसका फिल्म प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। (Still From Film)
(यह भी पढ़ें: Chetak Screen Awards 2026: सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में किसके नाम होगी ट्रॉफी? देखें नॉमिनीज की लिस्ट)