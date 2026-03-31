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मुंबई में 5 अप्रैल को आयोजित होने जा रहे चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 को लेकर फैंस के बीच उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल) कैटेगरी में कई शानदार और लोकप्रिय गायकों को नॉमिनेशन मिला है, जिससे मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। आइए जानते हैं इस कैटेगरी में किन-किन सिंगर्स को मिला है नॉमिनेशन:

(Stills From Films)