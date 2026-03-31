Chetak Screen Awards 2026: बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए किसे मिलेगा अवॉर्ड, देखें नॉमिनेशन लिस्ट
Male Singer Nominations: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन 5 अप्रैल को मुंबई में होगा, जहां इन सभी नामी गायकों में से किसी एक को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड मिलेगा। फैंस को अब बेसब्री से इंतजार है कि इस बार यह प्रतिष्ठित खिताब किसके नाम होगा।
मुंबई में 5 अप्रैल को आयोजित होने जा रहे चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 को लेकर फैंस के बीच उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल) कैटेगरी में कई शानदार और लोकप्रिय गायकों को नॉमिनेशन मिला है, जिससे मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। आइए जानते हैं इस कैटेगरी में किन-किन सिंगर्स को मिला है नॉमिनेशन:
(Stills From Films)
धुरंधर के गानों का दबदबा फिल्म धुरंधर के टाइटल ट्रैक के लिए Hanumankind, Sudhir Yaduvanshi, Shashwat Sachdev और Mohd. Sadiq को नॉमिनेशन मिला है। (Still From Film)
इसके अलावा, धुरंधर के ही गाने ‘Gehra Hua’ के लिए Arijit Singh, शाश्वत सचदेव और Armaan Khan को भी इस श्रेणी में नामांकन मिला है। (Still From Film)
सैयारा के गानों ने भी बनाई जगह फिल्म सैयारा के टाइटल ट्रैक के लिए Faheem Abdullah को नॉमिनेशन मिला है, जो इस साल के उभरते नामों में से एक हैं। (Still From Film)
वहीं, इसी फिल्म के गाने ‘Dhun’ के लिए एक बार फिर अरिजीत सिंह को नॉमिनेशन मिला है, जिससे यह साफ है कि इस साल भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। (Still From Film)
इसके अलावा, ‘Barbaad’ गाने के लिए Jubin Nautiyal को भी इस कैटेगरी में जगह मिली है। (Still From Film)