सिनेमा की दुनिया में टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा हमेशा से दर्शकों को रोमांचित करती रही है। यह केवल अतीत या भविष्य में जाने की कल्पना नहीं होती, बल्कि यह किस्मत, फैसलों के परिणाम, पैरेलल रियलिटी और समय के जटिल रहस्यों को भी दिखाती है। कई फिल्मों में यह दिखाया गया है कि किसी एक फैसले से पूरी टाइमलाइन बदल सकती है और उसका असर अतीत और भविष्य दोनों पर पड़ सकता है। (Stills From Films)