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इस साल बेस्ट लिरिक्स कैटेगरी में अनुभवी और नए दौर के गीतकार आमने-सामने हैं। जहां गुलजार और जावेद अख्तर जैसे दिग्गज अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं इरशाद कामिल और वरुण ग्रोवर नए अंदाज और सेंसिटिव राइटिंग से चुनौती पेश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 अप्रैल को होने वाले Chetak Screen Awards 2026 में यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड किसके नाम होता है। (Still From Film)

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