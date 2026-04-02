Chetak Screen Awards 2026: जावेद अख्तर से वरुण ग्रोवर तक, बेस्ट लिरिक्स में कांटे की टक्कर, देखें नॉमिनेशन लिस्ट
Best Lyrics: इस साल बेस्ट लिरिक्स कैटेगरी में अनुभवी और नए दौर के गीतकारों का शानदार मिश्रण देखने को मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 अप्रैल को होने वाले इस भव्य समारोह में किस गीतकार के शब्दों का जादू दर्शकों और जजों के दिलों पर छा जाता है।
मुंबई में 5 अप्रैल को आयोजित होने जा रहे Chetak Screen Awards 2026 को लेकर सिनेमा प्रेमियों में उत्साह चरम पर है। इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह में बेहतरीन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। खास तौर पर बेस्ट लिरिक्स (Best Lyrics) कैटेगरी में इस बार कई दिग्गज गीतकारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। इस कैटेगरी में Irshad Kamil, Gulzar, Varun Grover और Javed Akhtar जैसे दिग्गजों को नॉमिनेशन मिला है। चलिए जानते हैं इन्हें किन गानों के लिए नॉमिनेशन मिला है। (Stills From Films)
Irshad Kamil को फिल्म धुरंधर के गाने ‘गहरा हुआ’ के लिए नॉमिनेशन मिला है। उनके लिखे गीत हमेशा गहराई और भावनाओं से भरपूर होते हैं। (Photo Source: Irshad Kamil/Facebook)
दिग्गज गीतकार
Gulzar को फिल्म गुस्ताख इश्क के गाने ‘उल जुलूल इश्क’ के लिए नामांकित किया गया है। उनकी लेखनी आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी दशकों पहले थी। (Photo Source: Gulzar/Facebook)
Varun Grover को फिल्म होमबाउंड के गाने ‘यार मेरे’ के लिए नॉमिनेशन मिला है। उनकी रचनाएं युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। (Photo Source: Varun Grover/Instagram)
Irshad Kamil को फिल्म सैयारा के टाइटल ट्रैक के लिए भी नामांकन मिला है, जिससे उनकी मजबूत मौजूदगी इस कैटेगरी में साफ दिखती है। (Photo Source: Irshad Kamil/Facebook)
मशहूर गीतकार
Javed Akhtar को फिल्म सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव के गाने ‘बंदे’ के लिए नॉमिनेट किया गया है। (Photo Source: Javed Akhtar/Facebook)