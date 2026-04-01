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इस साल की लिस्ट में ऐसे डायरेक्टर्स शामिल हैं जिन्होंने अपने यूनिक स्टोरीटेलिंग और निर्देशन के जरिए सिनेमा को नया आयाम दिया है। चाहे वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो, सामाजिक मुद्दे हों या इमोशनल ड्रामा, हर फिल्म ने अपने-अपने तरीके से दर्शकों का दिल जीता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रॉफी किसके नाम होती है। बता दें, The Indian Express Group द्वारा स्थापित स्क्रीन अवॉर्ड्स हमेशा से ही निष्पक्षता और मेरिट के आधार पर सम्मान देने के लिए जाने जाते हैं। इन अवॉर्ड्स का उद्देश्य कला और कलाकारों को उनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए पहचान दिलाना है। आप Chetak Screen Awards 2026 को YouTube, Sony Entertainment Television और Sony LIV पर लाइव देख सकते हैं। (Still From Film)

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