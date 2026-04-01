Chetak Screen Awards 2026: बेस्ट डायरेक्टर के नॉमिनीज का ऐलान, टक्कर होगी जबरदस्त, देखें पूरी लिस्ट
Best Director Nominees: इन सभी निर्देशकों ने अपनी-अपनी फिल्मों के जरिए बेहतरीन कहानी कहने की कला और निर्देशन का शानदार प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि इस बार की बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी काफी कड़ी और दिलचस्प मानी जा रही है।
भारत के प्रतिष्ठित फिल्म अवॉर्ड्स में शुमार Chetak Screen Awards 2026 इस साल 5 अप्रैल को मुंबई में आयोजित होने जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन टैलेंट को सम्मानित किया जाएगा। अवॉर्ड्स से पहले बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी के नॉमिनीज का ऐलान हो चुका है, जिसमें कई दमदार फिल्ममेकर शामिल हैं। इस बार बेस्ट डायरेक्टर की रेस काफी दिलचस्प है। अलग-अलग जॉनर और स्टाइल के डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को प्रभावित किया है। चलिए जानते हैं बेस्ट डायरेक्टर के लिए नामांकित निर्देशकों और उनकी फिल्मों के बारे में-
(Still From Film)
Laxman Ramchandra Utekar लक्ष्मण उतेकर को फिल्म छावा (Chhaava) के लिए नॉमिनेशन मिला है। इस फिल्म में उन्होंने ऐतिहासिक और भावनात्मक तत्वों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है, जिससे कहानी दर्शकों से गहराई से जुड़ती है और उनकी निर्देशन क्षमता साफ झलकती है। (Still From Film)
Aditya Dhar आदित्य धर को धुरंधर (Dhurandhar) के लिए नॉमिनेट किया गया है। अपनी दमदार कहानी और मजबूत स्क्रीनप्ले के जरिए उन्होंने फिल्म को एक अलग स्तर पर पहुंचाया है, जहां एक्शन और ड्रामा का संतुलन देखने को मिलता है। (Still From Film)
Suparn S Varma सुपर्ण एस वर्मा को हक (Haq) के लिए नॉमिनेशन मिला है। इस फिल्म में उन्होंने सामाजिक मुद्दों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ पेश किया है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है और फिल्म को खास बनाता है। (Still From Film)
Neeraj Ghaywan नीरज घायवान को होमबाउंड (Homebound) के लिए नॉमिनेशन मिला है। उनकीडायरेक्टिंग स्टाइल हमेशा रियलिस्टिक और इमोशनल होती है, और इस फिल्म में भी उन्होंने रिश्तों और समाज की जटिलताओं को बारीकी से दिखाया है। (Still From Film)
Raam Reddy राम रेड्डी को जुगनुमा: द फेबल (Jugnuma: The Fable) के लिए नॉमिनेशन मिला है। यह फिल्म अपने अनोखे विजुअल्स और प्रतीकात्मक कहानी के लिए जानी जाती है, जिसे उन्होंने बेहद रचनात्मक और कलात्मक अंदाज में निर्देशित किया है। (Still From Film)
Mohit Suri मोहित सूरी को सैयारा (Saiyaara) के लिए नॉमिनेशन मिला है। इमोशनल और म्यूजिक-ड्रिवन फिल्मों के लिए मशहूर मोहित सूरी ने इस फिल्म में भी गहरी भावनाओं और मजबूत किरदारों के जरिए दर्शकों को बांधे रखा है। (Still From Film)
Reema Kagti रीमा कागती को सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव (Superboys Of Malegaon) के लिए नॉमिनेशन मिला है। इस फिल्म में उन्होंने छोटे शहर के सपनों और संघर्षों को बेहद सजीव तरीके से दिखाया है, जो दर्शकों को प्रेरित और भावुक दोनों करता है। (Still From Film)
इस साल की लिस्ट में ऐसे डायरेक्टर्स शामिल हैं जिन्होंने अपने यूनिक स्टोरीटेलिंग और निर्देशन के जरिए सिनेमा को नया आयाम दिया है। चाहे वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो, सामाजिक मुद्दे हों या इमोशनल ड्रामा, हर फिल्म ने अपने-अपने तरीके से दर्शकों का दिल जीता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रॉफी किसके नाम होती है। बता दें, The Indian Express Group द्वारा स्थापित स्क्रीन अवॉर्ड्स हमेशा से ही निष्पक्षता और मेरिट के आधार पर सम्मान देने के लिए जाने जाते हैं। इन अवॉर्ड्स का उद्देश्य कला और कलाकारों को उनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए पहचान दिलाना है। आप Chetak Screen Awards 2026 को YouTube, Sony Entertainment Television और Sony LIV पर लाइव देख सकते हैं। (Still From Film)
(यह भी पढ़ें: Chetak Screen Awards 2026: बेस्ट OTT फिल्म कैटेगरी में जबरदस्त टक्कर, ‘Mrs’ से ‘The Mehta Boys’ तक कौन मारेगा बाजी?)