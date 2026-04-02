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मुंबई में 5 अप्रैल को होने जा रहे Chetak Screen Awards 2026 को लेकर सिनेमा प्रेमियों में खासा उत्साह है। The Indian Express Group द्वारा आयोजित यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स समारोह अपनी पारदर्शिता और मेरिट-आधारित चयन प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। इस साल कई शानदार फिल्मों और तकनीकी कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। बेस्ट सिनेमैटोग्राफी कैटेगरी में इस बार विजुअल स्टोरीटेलिंग के बेहतरीन उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। कैमरे के जरिए कहानी को जीवंत बनाने वाले इन सिनेमैटोग्राफर्स ने अपने काम से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है। आइए जानते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनीज के बारे में:

(Stills From Films)