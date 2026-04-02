Chetak Screen Awards 2026: सिनेमैटोग्राफी कैटेगरी में दिखेगा असली टैलेंट, यहां देखें नॉमिनीज की लिस्ट
Best Cinematography: आप चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 को 5 अप्रैल, रविवार रात 8 बजे YouTube, Sony Entertainment Television और Sony LIV पर लाइव देख सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस शानदार प्रतिस्पर्धा में कौन-सी फिल्म बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का खिताब अपने नाम करती है।
मुंबई में 5 अप्रैल को होने जा रहे Chetak Screen Awards 2026 को लेकर सिनेमा प्रेमियों में खासा उत्साह है। The Indian Express Group द्वारा आयोजित यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स समारोह अपनी पारदर्शिता और मेरिट-आधारित चयन प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। इस साल कई शानदार फिल्मों और तकनीकी कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। बेस्ट सिनेमैटोग्राफी कैटेगरी में इस बार विजुअल स्टोरीटेलिंग के बेहतरीन उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। कैमरे के जरिए कहानी को जीवंत बनाने वाले इन सिनेमैटोग्राफर्स ने अपने काम से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है। आइए जानते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनीज के बारे में:
(Stills From Films)
धुरंधर – विकाश नोवलखा फिल्म धुरंधर में विकाश नोवलखा ने कैमरे के जरिए कहानी को बेहद प्रभावशाली तरीके से पेश किया है। हर फ्रेम में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव नजर आता है, जो फिल्म के नैरेटिव को मजबूत बनाता है। (Still From Film)
होमबाउंड – प्रतीक शाह होमबाउंड के लिए प्रतीक शाह की सिनेमैटोग्राफी फिल्म की आत्मा बनकर उभरती है। उन्होंने लोकेशंस और लाइटिंग का ऐसा संयोजन किया है, जो कहानी को और भी रियल और सेंसिटिव बनाता है। (Still From Film)
ह्यूमन्स इन द लूप – मोनिका तिवारी, हर्षित सैनी, गुंजन जयवंत इस फिल्म की सिनेमैटोग्राफी टीम ने टेक्नोलॉजी और इंसानी भावनाओं के बीच संतुलन को खूबसूरती से कैमरे में कैद किया है। विजुअल्स कहानी के संदेश को और प्रभावशाली बनाते हैं। (Still From Film)
जुगनुमा: द फेबल – सुनील रामकृष्ण बोरकर जुगनुमा: द फेबल में सुनील बोरकर ने रंगों और रोशनी का शानदार इस्तेमाल किया है। फिल्म का हर दृश्य एक पेंटिंग जैसा लगता है, जो दर्शकों को एक अलग दुनिया में ले जाता है। (Still From Film)
सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव – स्वप्निल एस. सोनावणे (ISC) इस फिल्म में स्वप्निल सोनावणे ने मालेगांव की जमीनी हकीकत को बेहद जीवंत तरीके से दिखाया है। कैमरा वर्क फिल्म की सादगी और असलियत को दर्शाने में पूरी तरह सफल रहा है। (Still From Film)