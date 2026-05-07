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बचपन में शुरू किया एक्टिंग करियर

फातिमा सना शेख ने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। साल 1997 में रिलीज हुई ‘चाची 420’ में उन्होंने भारती नाम की बच्ची का रोल निभाया था। फिल्म में कमल हासन एक ऐसे पिता बने थे जो अपनी बेटी के करीब रहने के लिए फीमेल नैनी का भेष धारण कर लेते हैं। इस इमोशनल और कॉमिक कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। (Photo Source: @fatimasanashaikh/instagram)