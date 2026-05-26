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कुछ फिल्में सिर्फ कहानी नहीं सुनातीं, बल्कि ऐसी खूबसूरत जगहें दिखा जाती हैं जिन्हें देखकर मन तुरंत बैग पैक करने का करता है। पहाड़ों की वादियां, शांत झीलें, विदेशी गलियां और समुद्र किनारे की आजादी, बॉलीवुड और अन्य फिल्मों ने कई शानदार डेस्टिनेशन को लोगों की ट्रैवल बकेट लिस्ट में शामिल कर दिया। अगर आपको भी घूमने का शौक है, तो ये फिल्में आपके अंदर का ट्रैवलर जरूर जगा देंगी। (Still From Film)