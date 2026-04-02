Chetak Screen Awards 2026: बैकग्राउंड स्कोर कैटेगरी में छाए ये टैलेंटेड कलाकार, ए.आर. रहमान समेत इन म्यूजिक डायरेक्टर्स को मिला नॉमिनेशन
Chetak Screen Awards 2026: कुल 31 कैटेगरी में दिए जाने वाले ये अवॉर्ड्स हिंदी सिनेमा के कलाकारों को सम्मानित करेंगे। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर कैटेगरी में इस बार जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 अप्रैल को किसका संगीत दर्शकों और जजों का दिल जीतता है।
मुंबई में 5 अप्रैल को होने जा रहे Chetak Screen Awards 2026 से पहले फिल्म इंडस्ट्री में उत्साह अपने चरम पर है। भारतीय सिनेमा के बेहतरीन काम को सम्मानित करने वाले इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह में इस बार भी कई शानदार कलाकारों को नामांकन मिला है। इस साल बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर कैटेगरी में दिग्गज और प्रतिभाशाली म्यूजिक डायरेक्टर्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनीज के बारे में-
(Stills From Films)
ए.आर. रहमान A. R. Rahman को फिल्म Chhaava के लिए बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। रहमान अपने अनोखे और भावनात्मक संगीत के लिए जाने जाते हैं, और इस फिल्म में भी उन्होंने अपनी खास पहचान छोड़ी है। (Photo Source: A. R. Rahman/Facebook)
शाश्वत सचदेव Shashwat Sachdev को Dhurandhar के लिए नामांकन मिला है। उनके बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म की कहानी को और प्रभावशाली बनाने में अहम भूमिका निभाई है। (Photo Source: Shashwat Sachdev/Facebook)
संदीप चौटा Sandeep Chowta को फिल्म Haq के लिए नॉमिनेशन मिला है। उनका संगीत फिल्म के मूड और टोन को गहराई देता है। (Photo Source: Sandeep Chowta/Facebook)
नरेन चंद्रवाकर और बेनेडिक्ट टेलर Naren Chandavarkar और Benedict Taylor को Homebound के लिए संयुक्त रूप से नामांकन मिला है। दोनों ने मिलकर फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को बेहद प्रभावशाली बनाया है। (Photo Source: Naren & Benedict/Facebook)
जॉन स्टीवर्ट एडुरी John Stewart Eduri को Saiyaara के लिए बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर कैटेगरी में जगह मिली है। उनका संगीत फिल्म के इमोशनल और ड्रामेटिक पहलुओं को मजबूती देता है। (Photo Source: @johnstewarteduri/instagram)