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मुंबई में 5 अप्रैल को होने जा रहे Chetak Screen Awards 2026 से पहले फिल्म इंडस्ट्री में उत्साह अपने चरम पर है। भारतीय सिनेमा के बेहतरीन काम को सम्मानित करने वाले इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह में इस बार भी कई शानदार कलाकारों को नामांकन मिला है। इस साल बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर कैटेगरी में दिग्गज और प्रतिभाशाली म्यूजिक डायरेक्टर्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनीज के बारे में-

(Stills From Films)