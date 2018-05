Published on May 8, 2018 9:13 am

1 / 8 बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर अनुराग बसु का जन्म छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक बांग्ला परिवार में हुआ था। उनके पिता सुब्रतो बोस और मां दीपशिखा बोस अवॉर्ड विनिंग थियेटर ऑर्टिस्ट थे। अनुराग बसु को फिल्म जगत में पहचान फिल्म 'मर्डर' से मिली थी। यह एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में इमरान हाशमी के अलावा मल्लिका शेरावत नजर आईं थीं। यह साल 2002 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म अनफेथफुल की रीमेक वर्जन थी। इसी फिल्म के बाद मल्लिका को बोल्ड एक्ट्रेस के नाम भी दिया गया था। हालांकि इस बात को बेहद कम लोग जानते हैं कि मल्लिका ने आखिरी पलों में ही फिल्म में रोमांटिक सीन करने से इंकार कर दिया था और उनकी जगह डम्मी को लाने के कहा था। इसके अलावा इस बात को लोग नहीं जानते हैं कि अनुराग अपने पिता की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

2 / 8 अनुराग के पिता का देहांत फिल्म काइट्स की शूटिंग के दौरान हुआ था। कुछ साल पहले दिए एक इंटरव्यू में अनुराग ने बताया, मैंने अपने पिता को खो दिया जो मेरे लिए सब कुछ थे। मैं उन दिनों एक सीरियल के लिए डेथ सीन लिख रहा था और उसी दौरान मैं सोचने लगा कि यदि मेरे पिता का देहांत हो जाए। मैं अपने पिता के कमरे में गया और उनके गले लगा लिया। जब मैंने डेथ सीन लिख लिया उसके कुछ समय के बाद ही पिता को हार्टअटैक आया और उनका निधन हो गया। इस घटना के बाद मैं टूट गया था। (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

3 / 8 अनुराग बसु कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ चुके हैं। जिस वक्त अनुराग पहले बच्चे के पिता बनने वाले थे उस दौरान उन्हें जानकारी हुई थी कि वह ल्यूकेमियासे पीड़ित हैं। हालांकि अनुराग से बीमारी से जंग की और जीत भी हासिल की। (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

4 / 8 अनुराग ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन जगत से की थी। उन्होंने टीवी सीरियल 'तारा' को डायरेक्ट किया था। (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

5 / 8 अनुराग बसु निर्माता एकता कपूर के भी करीबी दोस्तों में शामिल हैं। साल 2001-2002 में उन्होंने पॉपुलर टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'कहानी घर-घर की' और 'कसौटी जिंदगी की' जैसे सीरियल्स को डायरेक्ट किया था। (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

6 / 8 अनुराग बसु अपनी गर्लफ्रेंड तानी के साथ शादी के बंधन में बंधे हैं। (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

7 / 8 कंगना के डिप्रेस्ड छवि के पीछे अनुराग बसु को ही वजह माना जाता है। कंगना ने फिल्म गैंगस्टर से फिल्मी जगत में कदम रखा था और अनुराग की फिल्म गैंगस्टर में इसी तरह का रोल अदा किया था।(फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)