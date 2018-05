Updated on May 22, 2018 10:21 am

1 / 8 सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी भी अब अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने की तैयारी कर रही हैं। दरअसल, श्वेता बच्चन पिता अमिताभ बच्चन के साथ एक ज्वैलरी ऐड में नजर आएंगी। इस ऐड में अभिनय करने के लिए पिता अमिताभ भी उनके साथ होंगे। यह पहली बार होगा जब श्वेता स्क्रीन पर अपने पिता के साथ नजर आएंगी। श्वेता पहली बार ऐसे किसी ऐड में नजर आएंगी। आपको बता दें, ये ऐड कल्याण ज्वैलर्स का है। अमिताभ बच्चन साल 2012 से कल्याण ज्वैलर्स के साथ ब्रैंड अंबेसडर के तौर पर उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब कल्याण ज्वैलर्स की ऐड में पिता अमिताभ बच्चन के साथ बेटी श्वेता का दिखना काफी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। अमिताभ बच्चन और बेटी श्वेता एक दूसरे के साथ बहुत की प्यारा रिलेशनशिप शेयर करते हैं ऐसे में यही बॉन्डिंग उनके बीच स्क्रीन पर मेकर्स लाना चाहते हैं। देखें शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और बेटी श्वेता बच्चन नंदा की ये तस्वीरें (सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम से ली गई हैं।) :-

2 / 8 पिता और बेटी दोनों पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे। (फोटोसोर्स: इंस्टाग्राम)

3 / 8 दरअसल, कल्याण ज्वैलर्स अपनी लेटेस्ट टीवी केंपेनिंग के लिए अमिताभ बच्चन के साथ श्वेता नंदा को फीचर करने के लिए साइन किया है। (फोटोसोर्स: इंस्टाग्राम)

4 / 8 जाहिर है अमिताभ बच्चन और बेटी श्वेता एक दूसरे के साथ बहुत की प्यारा रिलेशनशिप शेयर करते हैं ऐसे में यही बॉन्डिंग उनके बीच स्क्रीन पर मेकर्स लाना चाहते हैं।(फोटोसोर्स: इंस्टाग्राम)

5 / 8 इस ऐड फिल्म की स्क्रिप्ट एलएंडके साट्ची एंड साट्ची ने लिखी है।(फोटोसोर्स: इंस्टाग्राम)

6 / 8 फिल्म को डायरेक्ट जीबी विजय स्कल्पटर् प्रोडक्शन के माध्यम से कर रहे हैं।(फोटोसोर्स: इंस्टाग्राम)

7 / 8 ऐड में पिता और पुत्री दिखाए जाते हैं, जिनके बीच रिश्तों की ट्रान्सपेरेंसी है।(फोटोसोर्स: इंस्टाग्राम)