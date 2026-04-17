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बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की बहन और राइटर शाहीन भट्ट ने अपने बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा के साथ सगाई कर ली है। 17 अप्रैल को शहीन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर इस खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर किया। इन तस्वीरों में कपल एक शांत और बेहद रोमांटिक लोकेशन पर नजर आ रहा है, जहां ईशान ने शहीन को प्रपोज किया। (Photo Source: @shaheenb/instagram)