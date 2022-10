68th National Film Awards: सम्मान पा भावुक हुईं आशा पारेख, अजय देवगन और सूर्या की आंखों में दिखी खुशी

Suriya starrer Soorarai Pottru bagged multiple awards at the 68th National Film Awards. The Best Actor trophy was shared by Suriya and Ajay Devgn. Asha Parekh received Dadasaheb Phalke Award.