Published on May 13, 2018 9:48 am

1 / 10 71 वें कान फिल्म फेस्टिवल का धूम जारी है और फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेत्रियों का जलवा भी जारी है। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन भी कान फिल्म फेस्टिवल में बेटी अराध्या राय बच्चन संग पहुंची हैं। रेड कलर के गॉउन में अराध्या बच्चन बेहद क्यूट लग रही थीं। यह पहला मौका नहीं है जब ऐश्वर्या राय बेटी संग कॉन फिल्म फेस्टिवल में पहुंची हैं, बीते साल भी अभिनेत्री बेटी अराध्या को लेकर गई थीं। रेड कारपेट के लिए अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने डिजाइनर माइकल शीनको का पर्पल कलर का गॉउन पहना था। गॉउन में ऐश्वर्या की खूबसूरती देखने लायक हैं। वहीं ऐश्वर्या राय का कान फिल्म फेस्टिवल के लिए जो पहला लुक सामने आया था, उसमें वह पिंक और लाइट ब्लू कलर का गॉउन पहने हुए नजर आ रही थीं। ऐश्वर्या की इस ड्रेस को मशहूर डिजाइमर मनीष अरोड़ा ने डिजाइन किया है। (फोटो सोर्स- इंस्टाग्राम)

