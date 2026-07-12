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हिंदी सिनेमा में पिछले डेढ़ दशक में बायोपिक फिल्मों का चलन तेजी से बढ़ा है। कई बड़े सितारे अपने पूरे करियर में एक या दो बायोपिक ही कर पाते हैं, लेकिन राजकुमार राव ने इस मामले में अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अब तक छह फिल्मों और वेब सीरीज में रियल-लाइफ के किरदार निभाए हैं। खास बात यह है कि आने वाले समय में उनकी झोली में दो और बड़ी बायोपिक फिल्में हैं। आइए जानते हैं उन फिल्मों और शोज के बारे में, जिन्होंने राजकुमार राव को बायोपिक का सबसे रिलायबल एक्टर बना दिया। (Stills From Films)