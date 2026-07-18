‘आवारापन 2’ की रिलीज से पहले देखें इमरान हाशमी की सबसे दमदार फिल्मों की लिस्ट, हर रोल ने छोड़ी अलग छाप
इमरान हाशमी ने अपने करियर में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा जैसी कई जॉनर में यादगार अभिनय किया है। आवारापन 2 को लेकर बढ़े उत्साह के बीच उनके उन 10 दमदार किरदारों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन और दमदार एक्टर्स में शामिल कर दिया।
इमरान हाशमी आज उन गिने-चुने बॉलीवुड सितारों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने करियर को सिर्फ स्टारडम से नहीं, बल्कि लगातार बदलते और चुनौतीपूर्ण किरदारों से भी परिभाषित किया है। उनकी फिल्मोग्राफी में रोमांटिक थ्रिलर, अंडरवर्ल्ड ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और इमोशनल लव स्टोरी, सब कुछ शामिल है। अब जब विशेष फिल्म्स की अवारापन 2 चर्चा में है, तो शिवम पंडित की वापसी ने एक बार फिर इमरान हाशमी के सबसे यादगार किरदारों को याद करने का मौका दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बन रही है, इसका शूट पूरा हो चुका है और इसे 14 अगस्त 2026 को रिलीज करने की योजना है। (Still From Film)
अवारापन (2007) अगर इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस-लिस्ट में कोई एक फिल्म सबसे पहले याद आती है, तो वह अवारापन है। शिवम पंडित के रूप में उन्होंने दर्द, चुप्पी, अपराधबोध और रिडेम्प्शन को इतनी सादगी से निभाया कि यह किरदार उनकी पहचान बन गया। यह वही परफॉर्मेंस थी जिसने उन्हें ग्लैमरस इमेज से बाहर निकालकर एक गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित किया। (Still From Film)
कलयुग (2005) कलयुग में अली भाई के रूप में इमरान हाशमी ने एक सपोर्टिंग रोल में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। फिल्म के ग्रिटी और डार्क माहौल में उनका किरदार हल्की मानवीय संवेदना और लय लेकर आता है। यह दिखाता है कि वे छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदारों में भी स्क्रीन पर पकड़ बना सकते हैं। (Still From Film)
गैंगस्टर (2006) गैंगस्टर में आकाश कपूरिया का किरदार इमरान हाशमी के करियर के शुरुआती लेकिन बेहद असरदार प्रदर्शनों में गिना जाता है। एक अंडरकवर डिटेक्टिव की दोहरी जिंदगी, प्रेम, धोखा और आंतरिक संघर्ष, उन्होंने इन सबको बहुत संयम और असर के साथ निभाया। यह रोल उनकी इमोशनल रेंज का मजबूत प्रमाण बना। (Still From Film)
जन्नत (2008) जन्नत में अर्जुन दीक्षित का किरदार इमरान हाशमी के सबसे लोकप्रिय रोल्स में से एक है। मैच-फिक्सिंग की दुनिया में एक छोटे खिलाड़ी से बड़े लालच की ओर बढ़ते इस चरित्र को उन्होंने चार्म, ग्रीड और वल्नरेबिलिटी के संतुलन के साथ निभाया। यही वजह है कि यह फिल्म उनके करियर की टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। (Still From Film)
वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई (2010) वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई में शोएब खान के रूप में इमरान हाशमी ने अपने करियर की सबसे तेज़-तर्रार और स्वैगर से भरी परफॉर्मेंस दी। यह किरदार एग्रेसिवनेस, स्टाइल और पावर का ऐसा मिश्रण था जिसने उन्हें बड़े एन्सेम्बल में भी अलग पहचान दिलाई। अजय देवगन जैसे मजबूत कलाकार के सामने खड़े होकर भी उन्होंने पूरी छाप छोड़ी। (Still From Film)
मर्डर 2 (2011) मर्डर 2 में अर्जुन भगवत के रूप में इमरान हाशमी ने डार्क थ्रिलर स्पेस में अपनी पकड़ और मजबूत की। एक एक्स-कॉप के रूप में उनकी खामोशी, सख्ती और डिटरमाइंड एनर्जी फिल्म की रीढ़ बन गई। यह रोल उनके इंटेंस पर्सोना को और धार देता है। (Still From Film)
द डर्टी पिक्चर (2011) द डर्टी पिक्चर में अब्राहम का किरदार एक सबटल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक सिनिकल, इंटेलिजेंट और इमोशनली कॉम्प्लेक्स डायरेक्टर के रूप में इमरान हाशमी ने कहानी को संतुलन दिया। विद्या बालन के दमदार अभिनय के बीच भी उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। (Still From Film)
शंघाई (2012) शंघाई में जोगी परमार का रोल उनकी सबसे प्रशंसित परफॉर्मेंस में गिना जाता है। एक साधारण, छोटे शहर का वीडियोग्राफर जो राजनीतिक साजिश और नैतिक दुविधा के बीच फँस जाता है, इस किरदार को उन्होंने अविश्वसनीय सहजता से जिया। इस फिल्म ने साबित किया कि इमरान हाशमी सिर्फ कमर्शियल स्टार नहीं, बल्कि गंभीर एक्टर भी हैं। (Still From Film)
एक थी डायन (2013) एक थी डायन में बोबो का किरदार उनके लिए एक अलग किस्म की चुनौती था। रहस्य, भय, बचपन की स्मृतियाँ और मानसिक अस्थिरता—इन सबको उन्होंने मिस्ट्री और इमोशनल फ्रैजिलिटी के साथ संभाला। सुपरनैचुरल स्पेस में यह उनकी एक यादगार कोशिश रही। (Still From Film)
हमारी अधूरी कहानी (2015) हमारी अधूरी कहानी में आरव रूपारेल के रूप में इमरान हाशमी ने मैच्योर रोमांस का एक अलग रूप दिखाया। यह किरदार शोर-शराबे वाला नहीं था; यह प्रेम, त्याग और अधूरेपन की भावनाओं से बना था। उनकी रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस ने फिल्म की इमोशनल डेप्थ को और मजबूत किया। (Still From Film)
इमरान हाशमी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘आवारापन 2’ में एक बार फिर शिवम पंडित की कहानी आगे बढ़ेगी। फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ कर रहे हैं। इसमें इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। यह फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। वहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके पहले 2007 की ‘आवारापन’ को भी दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है, जिससे फैंस का उत्साह और बढ़ गया है। (Still From Film)
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