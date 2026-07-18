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इमरान हाशमी आज उन गिने-चुने बॉलीवुड सितारों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने करियर को सिर्फ स्टारडम से नहीं, बल्कि लगातार बदलते और चुनौतीपूर्ण किरदारों से भी परिभाषित किया है। उनकी फिल्मोग्राफी में रोमांटिक थ्रिलर, अंडरवर्ल्ड ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और इमोशनल लव स्टोरी, सब कुछ शामिल है। अब जब विशेष फिल्म्स की अवारापन 2 चर्चा में है, तो शिवम पंडित की वापसी ने एक बार फिर इमरान हाशमी के सबसे यादगार किरदारों को याद करने का मौका दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बन रही है, इसका शूट पूरा हो चुका है और इसे 14 अगस्त 2026 को रिलीज करने की योजना है। (Still From Film)